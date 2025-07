Novità e trend 13 16

Crollo dei dati di ascolto della SSR: le radio private vogliono rimanere in FM

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 14.7.2025

La SRG sta perdendo centinaia di migliaia di ascoltatori dopo lo spegnimento dell'FM. Le stazioni private, con il supporto dell'FM, stanno recuperando. Ora la Commissione per le Telecomunicazioni vuole un ulteriore rinvio dello spegnimento dell'FM.

Alla fine del 2024, la SRG spegne le antenne per le onde ultracorte (FM). Dopo i primi sei mesi di DAB+, le stazioni SRF della Svizzera tedesca registrano un crollo degli ascolti: 332.000 ascoltatori hanno voltato le spalle alle stazioni. Solo SRF 4 Ultime notizie ha registrato un leggero aumento. Questo è il risultato di un sondaggio condotto da Mediapulse.

A differenza della SRG, molte radio private non hanno cessato l'attività in FM e il loro numero è aumentato in modo significativo. Tuttavia, ora temono lo stesso fenomeno quando l'FM sarà spenta nel 2026. Nicola Bomio, presidente dell'Associazione delle Radio Private Svizzere, vuole quindi discutere se lo spegnimento definitivo della rete FM nel 2026 sia troppo presto. Teme che la perdita di portata per le emittenti private sia simile a quella della SRG, il che «potrebbe avere conseguenze esistenziali per il panorama radiofonico svizzero». Questo perché il numero di ascoltatori determina le tariffe per gli spot pubblicitari alla radio. Più ascoltatori ci sono, più costosa è la pubblicità e quindi maggiori sono gli introiti per le emittenti.

Anche il Comitato per le Telecomunicazioni del Consiglio Nazionale è favorevole. Recentemente ha approvato una mozione a favore del rinvio dello switch-off dell'FM. La palla passa ora al Parlamento. Tuttavia, un ulteriore rinvio è considerato improbabile, in quanto lo spegnimento nel 2023 è stato approvato dal Consiglio Federale e sancito per legge nella «Ordinanza sull'utilizzo dello spettro delle radiofrequenze» (art. 63 comma 2).

Una questione di tecnologia e di soldi

La SRG ha oggi un totale di circa 2,1 milioni di ascoltatori. Questo dato la colloca dietro alle stazioni radio private. Queste ultime hanno aumentato il loro numero di ascoltatori: 2,48 milioni di persone le ascoltano. Ciò corrisponde a un aumento di 188.730 persone rispetto all'anno precedente. In particolare, le emittenti ad alta diffusione, come Radio Pilatus, Radio 24 e Radio Zürisee, hanno registrato una crescita percentuale a due cifre. Il calo del numero di ascoltatori della SSR è stato più marcato.

Il calo degli ascoltatori della SSR coincide con lo spegnimento dei segnali FM all'inizio del 2025. Questa decisione si basava inizialmente sul fatto che solo una piccola minoranza della popolazione ascolta ancora la radio esclusivamente in FM, soprattutto in auto. Il passaggio al DAB+ e a internet come nuove opzioni di ricezione non doveva portare solo vantaggi tecnologici, ma anche un risparmio di costi pari a 15 milioni di franchi all'anno. Tuttavia, il passaggio al DAB+ e a internet non è stato ancora completato.

Tuttavia, il passaggio al digitale non ha portato con sé molti ascoltatori di radio. Il numero di persone che sono passate alla ricezione digitale è inferiore alle aspettative e le emittenti private che ancora si affidano all'FM stanno chiaramente beneficiando delle perdite della SSR. Queste sono più evidenti nella Svizzera francese e in Ticino. RTS e RSI hanno perso ascoltatori a favore delle emittenti straniere in Francia e in Italia.

