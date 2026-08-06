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Crittografia su Ugreen NAS – UGOS Pro sta maturando

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 6.8.2026

Ugreen distribuisce un importante aggiornamento per UGOS Pro. La novità più importante: la crittografia delle cartelle. Finalmente.

Da oltre un anno, i modelli NASync di Ugreen sono disponibili regolarmente in commercio dopo la campagna Kickstarter – e il sistema operativo proprietario UGOS Pro sta maturando a vista d'occhio. Già allora si era dimostrato che Ugreen era sulla buona strada. Funzionava come un NAS Synology, era stabile, ma mancavano alcune funzioni importanti. Prima fra tutte una crittografia per i dati.

Screenshot / Martin Jud

Ugreen ha ora fornito questa funzionalità. Con il firmware 1.18.1.0098 del 4 agosto 2026, le cartelle condivise e le cartelle utente di primo livello possono essere crittografate. Finalmente – anche se per ora avviene "solo" a livello di cartella e non si tratta di una crittografia completa del volume. In questo modo i dati sono protetti da accessi fisici – ad esempio se qualcuno rimuove i dischi rigidi dal NAS. Ugreen non ha ancora specificato quale tecnologia sia alla base della crittografia delle cartelle. Nella comunità si ipotizza tuttavia che venga utilizzato il consolidato strumento Linux eCryptFS.

Screenshot / Martin Jud

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Inoltre, con il firmware più recente, OneDrive può ora essere integrato come cartella di rete e i dischi rigidi RAID di terze parti possono essere utilizzati come storage esterno. Solo a giugno 2026 Ugreen ha aggiunto una propria app di sorveglianza per telecamere IP – una funzione che valorizza ulteriormente il NAS. Chi, nonostante il software sempre migliore, ha dei dubbi, può utilizzare la maggior parte dei modelli NAS del produttore anche con un altro sistema operativo – ad esempio TrueNAS o Unraid.

Immagine di copertina: Martin Jud

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