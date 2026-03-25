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Crisi alla Epic Games: più di 1000 posti di lavoro soppressi, "Fortnite" si indebolisce

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 25.3.2026

Epic Games sta effettuando licenziamenti di massa. La colpa è, tra l'altro, dell'indebolimento di "Fortnite".

In un memoria interna, Tim Sweeney, CEO di Epic Games, annuncia una massiccia riduzione dei costi per la sua azienda. Scrive: «Oggi stiamo licenziando oltre 1000 dipendenti di Epic Games. Mi dispiace che siamo arrivati di nuovo a questo punto.»

I licenziamenti rappresentano circa il 20 percento della forza lavoro totale di Epic Games. Sweeney cita l'indebolimento di «Fortnite» come motivo delle misure estreme: «Il calo dell'attività dei giocatori [...] significa che attualmente stiamo spendendo molto più denaro di quanto ne guadagniamo. Dobbiamo quindi adottare misure drastiche per garantire il finanziamento dell'azienda a lungo termine.»

«Fortnite» è ora più di un semplice gioco: è un metaverso con innumerevoli franchise iconici.

Fonte: Epic Games

Mat Piscatella dell'istituto di ricerche di mercato statunitense Circana conferma la valutazione di Sweeney con i dati relativi alla versione per console di «Fortnite». A febbraio, il gioco è stato il più giocato su Playstation (35 percento degli utenti) e Xbox (31 percento). Allo stesso tempo, il tempo di gioco è diminuito significativamente rispetto all'anno precedente, di quasi il 24 percento su Playstation e di circa il 21 percento su Xbox.

Conseguenze per «Fortnite»

Il fatto che «Fortnite» sia in crisi è stato avvertito dai fan - o dai loro portafogli - all'inizio di marzo. Epic ha annunciato in un post sul blog un pesante aumento del prezzo dei V-Bucks, la valuta del gioco, con la seguente motivazione: «I costi operativi di Fortnite sono aumentati drasticamente, per questo motivo dobbiamo aumentare i prezzi per coprire i costi crescenti.»

La nuova struttura dei prezzi in «Fortnite».

Fonte: fortnite.com

Dopo le cancellazioni, le cose stanno peggiorando ulteriormente per i giocatori: Epic sta rimuovendo un totale di tre modalità di gioco dal gioco. Le modalità interessate sono «Rocket Racing», «Ballistic» e «Festival Battle Stage».

In un post su X, la società spiega questo passo come segue: «Abbiamo sviluppato molte modalità diverse per "Fortnite". Tuttavia, in alcuni casi non siamo riusciti a creare qualcosa che attirasse e trattenesse un numero sufficiente di giocatori. Per questo motivo, interromperemo le seguenti modalità nelle date indicate di seguito - e siamo grati a tutti coloro che ci hanno giocato.»

«Rocket Racing», il gioco di corse di «Rocket League» studio Psyonix, sarà interrotto a ottobre. La copia di «Counter-Strike» « Ballistic» è disponibile solo fino al 16 aprile, così come il gioco musicale competitivo «Festival Battle Stage». «Il Festival Main Stage» e il «Festival Jam Stage» rimarranno nel gioco (per ora).

Giochi epici come eroi tragici

Sweeney utilizza il memo anche per mettere Epic Games in una luce positiva. Il CEO ha sottolineato che la battaglia contro Google e Apple è costata molto all'azienda. Per ricordare, Epic Games è stata coinvolta in una battaglia legale lunga anni con Google e Apple per il percento di commissioni sulle transazioni nei loro negozi.

Nel frattempo, Epic Games è stata costretta a fare un passo indietro rispetto a Google e Apple.

Nel frattempo, Epic e Google hanno trovato un accordo in tribunale - e «Fortnite» è tornato su Android: «Siamo solo all'inizio del nostro ritorno sulle piattaforme mobili [...]. E come pionieri del settore, abbiamo subito molti colpi in questa battaglia - una battaglia che sta iniziando solo lentamente a dare i suoi frutti per noi e per gli sviluppatori nel loro complesso.»

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Crisi dell'industria videoludica e prospettive future con Unreal Engine 6

Sweeney sostiene inoltre che l'industria dei giochi nel suo complesso si trova in una situazione difficile. Il rallentamento della crescita, la difficile situazione economica, la difficile struttura dei costi nello sviluppo dei giochi e l'indebolimento delle vendite delle console stanno causando problemi al settore. Sweeney sottolinea che l'uso dell'IA nel contesto dello sviluppo dei giochi non ha alcun legame con le misure di riduzione dei costi annunciate.

Sweeney rimane ottimista nonostante la crisi e giustifica la sua posizione con uno sguardo al passato: «Non è la prima volta che ci troviamo in una situazione del genere. Epic Games è già sopravvissuta a diversi sconvolgimenti: negli anni '90 con il passaggio dal 2D al 3D con Unreal; negli anni 2000 con lo sviluppo di giochi per console con "Gears of War"; e nel 2012 con il passaggio ai giochi online con "Paragon" e "Fortnite". Ogni volta abbiamo ricostruito le nostre fondamenta e ci siamo guadagnati un nuovo ruolo di leadership nel settore.»

Infine, il CEO guarda al futuro: «Ciò che dobbiamo fare ora è chiaro: creare grandi esperienze in 'Fortnite' - con contenuti stagionali freschi, gameplay, storia ed eventi live. Allo stesso tempo, vogliamo spingere i nostri strumenti per gli sviluppatori più velocemente, con maggiore stabilità e nuove funzionalità, mentre ci evolviamo dall'Unreal Engine 5 e dall'"Unreal Editor for Fortnite" verso l'Unreal Engine 6.»

La prossima generazione di Epic «» dovrebbe essere presentata entro la fine dell'anno.

Immagine di copertina: Epic Games

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