Novità e trend 22 0

Cricut StickerPix: stampa e crea adesivi con un solo dispositivo

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 24.9.2026

Cricut ha presentato due nuovi dispositivi per la stampa di adesivi e foto a casa. Con questi puoi creare facilmente adesivi, etichette e fotocartoline partendo dalle tue foto e immagini.

Anteprima

Cricut StickerPix: stampa e crea adesivi con un solo dispositivo

Adesivi personalizzati in pochi minuti: Cricut ha presentato nuove stampanti

Cricut ha presentato due nuovi dispositivi per stampare adesivi e foto a casa. Con questi puoi creare facilmente adesivi, etichette e fototessere partendo dalle tue foto e immagini.

Finora, con i dispositivi Cricut, era necessario avere una stampante separata e affrontare ulteriori passaggi laboriosi per creare adesivi personalizzati. Ora tutto dovrebbe essere molto più semplice, utilizzando un solo dispositivo. Lo StickerPix Print + Cut stampa le tue foto direttamente su carta e le trasforma in adesivi.

Le due stampanti sono perfette per elaborare facilmente le tue foto.

Fonte: Cricut

Cricut StickerPix Print + Cut

Lo StickerPix Print + Cut può eseguire tre operazioni in una sola volta: stampa, lamina e taglia. La tecnologia di stampa utilizzata è la termosublimazione. Grazie a questa, si ottengono stampe ad alta risoluzione e dai colori particolarmente intensi. I risultati sono resistenti all'acqua, ai graffi e alla luce.

Cos'è la termosublimazione? In questo processo di stampa (chiamato anche stampa a sublimazione), il colorante dell'inchiostro viene trasferito direttamente nel materiale di supporto tramite il calore. In questo modo, il colore non rimane in superficie, ma viene integrato direttamente nel materiale. Ciò rende i risultati durevoli nel tempo. Inoltre, offrono un'elevata nitidezza dei dettagli. Tuttavia, ci sono anche degli svantaggi: la stampa funziona esclusivamente su poliestere o materiali con un rivestimento simile. Inoltre, è possibile stampare solo su superfici bianche o molto chiare.

Conosco già questa tecnologia cromatica dalle piccole stampanti fotografiche Canon Selphy. Lì, 36 fogli di carta insieme alla cartuccia d'inchiostro costano 13 franchi. Con Cricut, puoi aspettarti costi dei materiali all'incirca paragonabili.

Grazie alla lama integrata, lo StickerPix Print + Cut può tagliare bordi netti. Lo StickerPix Print non ha la lama, ma ti permette comunque di stampare su fogli di adesivi ed etichette pretagliati o di creare stampe fotografiche e cartoline.

Lo StickerPix Print + Cut può stampare, laminare e tagliare.

Fonte: Cricut

Entrambi i dispositivi sono compatti e più piccoli di una stampante normale. Funzionano con il software di Cricut («Design Space») su desktop e dispositivi mobili. Puoi quindi utilizzare facilmente anche le foto del tuo smartphone. Nel software troverai anche modelli modificabili, immagini di adesivi e illustrazioni di artisti. Tuttavia, per accedere all'intero database, è necessario un abbonamento. Solo una parte dei modelli è gratuita.

Dal software, invii le tue creazioni alla stampante via Bluetooth e lasci che faccia il resto del lavoro. Il tutto dovrebbe richiedere solo pochi minuti. Con il modello un po' più datato Cricut Joy Xtra, durante il test ho avuto difficoltà perché dovevo stampare e laminare separatamente.

La mia collega Stefanie ha già ottenuto risultati migliori con il compatto Cricut Joy 2, ma ha comunque dovuto fare un bel po' di lavoro manuale. I test dimostreranno se le due stampanti manterranno le promesse.

Prezzi e disponibilità

Le due stampanti saranno disponibili dal 25 settembre e presto anche nel nostro negozio. Il Cricut StickerPix Print + Cut costa 280 euro, il Print senza Cut 180 euro. I prezzi per la Svizzera non sono ancora noti.

Immagine di copertina: Cricut

Mi piace questo articolo! A 22 persone piace questo articolo







