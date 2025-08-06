Novità e trend 15 12

Contro i tentativi di truffa: WhatsApp introduce una Novità per le notifiche degli inviti di gruppo

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 6.8.2025

WhatsApp vuole rendere più difficile il lavoro dei truffatori. Una finestra di conferma dovrebbe fornire informazioni importanti sul gruppo dopo l'invito a un gruppo.

Sembra che WhatsApp sia popolare tra i truffatori e gli spammer: invitano casualmente gli account ai gruppi per diffondere pubblicità o offerte fraudolente. Meta, l'azienda dietro WhatsApp, vuole porre un freno a questo fenomeno con un nuovo aggiornamento.

In un lungo blog post, l'azienda descrive come i truffatori utilizzano WhatsApp per le loro truffe e quali misure dovrebbero proteggerti da loro in futuro. Fino ad ora, sei stato inviato direttamente al gruppo a cui sei stato invitato senza alcuna richiesta o conferma e puoi vedere ciò che viene postato lì. Mentre la maggior parte degli invitati abbandona la chat e la segnala nuovamente, alcune persone rispondono sempre ai messaggi.

Ora puoi vedere le informazioni più importanti sul gruppo prima di unirti

Meta ora ti chiederà la conferma prima di poter visualizzare la chat di un gruppo. Questo dovrebbe aiutarti a valutare la serietà del gruppo. Puoi vedere se la persona che ti ha invitato è salvata nei tuoi contatti e se ci sono altre persone della tua rubrica nel gruppo. Vengono elencati anche il fondatore e la data di fondazione del gruppo. A questo punto WhatsApp ti fornisce anche link e informazioni su come proteggerti dalle truffe.

Potrai quindi decidere se visualizzare la chat o lasciare il gruppo. Naturalmente, puoi anche visualizzare i messaggi e lasciare il gruppo in seguito. Tuttavia, questa misura impedirà ai truffatori di raggiungere il maggior numero di persone con i loro messaggi.

La nuova notifica è pensata per darti un contesto più ampio su un gruppo a cui sei stato invitato.

Fonte: Meta

Il post sul blog non rivela esattamente quando l'aggiornamento sarà disponibile, ma la formulazione suggerisce che è attualmente in fase di roll-out.

I cambiamenti per le chat con gli sconosciuti sono in fase di prova

Ci saranno anche nuove funzioni per i messaggi diretti via WhatsApp. Secondo Meta, il problema è che molti truffatori scrivono prima alle loro vittime, ad esempio sui social media, e poi le invogliano a continuare la conversazione su WhatsApp. Meta vuole intervenire anche in questo caso e sta lavorando per fornire all'utente un ulteriore contesto sul suo interlocutore prima di scrivere. Resta da vedere come sarà esattamente questo aspetto.

Meta sottolinea che, con o senza informazioni contestuali, è importante fare un respiro profondo prima di interagire con gli sconosciuti. Dovresti chiederti chi c'è dietro, quanto è affidabile la persona e se quello che ti sta dicendo è vero. Questo è particolarmente importante se, ad esempio, ti offrono opportunità di investimento senza rischi o se affermano di conoscerti. In questo caso, dovresti prima verificare se si tratta davvero di questa persona.

Come i truffatori usano WhatsApp

L'azienda afferma nel post del blog che «Centri di truffa» dal Sud-Est asiatico sono spesso dietro ai tentativi di truffa. Si tratta quindi di campagne organizzate. Nella prima metà dell'anno, Meta avrebbe bannato quasi sette milioni di account che potrebbero essere assegnati a centri di truffa.

I truffatori utilizzano spesso diverse piattaforme e app di messaggistica. Secondo Meta, le truffe possono iniziare su piattaforme di incontri o su Instagram, ad esempio. Il truffatore è propenso a continuare la conversazione su altre piattaforme in seguito, in modo che nessuno conosca l'intera storia. In questo modo le chat fraudolente sono più difficili da riconoscere.

Una truffa specifica è quella di Meta.

Una truffa specifica è descritta nel blog post. I truffatori di un centro truffe hanno utilizzato ChatGPT per generare messaggi introduttivi dall'aspetto autentico per il primo contatto. Questi messaggi contenevano offerte come investimenti in criptovalute o pagamenti per apprezzare articoli di TikTok. Il primo messaggio contiene link a una chat di WhatsApp e da lì a Telegram. I criminali cercano di creare fiducia dicendo alla vittima quanti soldi sostengono di aver già guadagnato. Ma prima che il denaro venga versato, viene chiesto alle vittime di versare loro stesse un articolo. Le vittime non vedranno mai più i loro soldi.

L'IA generativa, in particolare, rende sempre più difficile riconoscere i tentativi di frode. Per questo motivo devi sempre stare in guardia.

Immagine di copertina: Shutterstock/ZA Media

