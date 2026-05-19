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Con mesi di ritardo, ma il telefono di Trump è reale

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 19.5.2026

Otto mesi di ritardo, un design diverso e una falsa bandiera americana: il Trump Phone T1 è arrivato e non varrebbe la pena di segnalarlo se non fosse per il suo onnipresente omonimo.

Nel giugno 2025, il Trump Phone T1 è stato presentato e avrebbe dovuto essere disponibile ad agosto o settembre. La promessa «Made in the USA» è stata rapidamente sostituita da «American-Proud Design» e parafrasi simili. Dopo mesi di attesa, il canale televisivo NBC ha messo le mani sul suo primo smartphone d'oro.

Rifacimento in oro per l'HTC U24 Pro

Il Trump Phone che è stato consegnato ora è leggermente meglio equipaggiato rispetto a quanto annunciato in origine, ma non è ancora un buon affare. Ad eccezione della batteria, la scheda tecnica corrisponde a quella del modello di due anni fa HTC U24 Pro. Anche le posizioni del jack per le cuffie, della presa microSD e delle interruzioni nella cornice sono identiche. Il colore oro e il design della parte posteriore sono le uniche caratteristiche speciali - e «Truth Social», il social network della famiglia Trump, è preinstallato.

NBC ha ricevuto il suo smartphone di fascia media con jack per le cuffie e jack per la microSD.

NBC ha ricevuto il suo Trump Phone, ma lo smartphone può ancora essere preordinato solo sul sito «del dispositivo mobile». 499 dollari - tasse escluse - è ancora il prezzo di lancio del T1. L'HTC U24 Pro è arrivato sul mercato due anni fa con un prezzo di vendita consigliato di 549 euro - IVA inclusa. A questo prezzo, il Trump Phone è dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici, Snapdragon 7 Gen 3, una fotocamera principale da 50 megapixel, un teleobiettivo da 50 megapixel, una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera frontale da 50 megapixel, oltre a una batteria da 5000 mAh che si ricarica fino a 30 watt. Android 15 è preinstallato. Io sostengo che non si tratta di una buona offerta e che è solo per i fanboy di Trump.

Il Trump Phone sembra provenire dallo stesso stabilimento di produzione dell'HTC U24 Pro.

Fonte: Trump Mobile

Tuttavia, gli orgogliosi americani dovranno convivere con il fatto che la bandiera statunitense sul retro del Trump Phone non è corretta. Le controparti statunitensi contano undici strisce invece delle tredici degli Stati fondatori. Direi che sono dodici, e la più bassa è stata sacrificata dalla famiglia presidenziale al lettering «Trump Mobile». Ecco come finisce in fretta il presunto patriottismo.

Sentitevi liberi di discutere le specifiche del telefono nei commenti; tuttavia, insulti, offese e simili saranno rimossi.

Immagine di copertina: Dispositivo mobile di Trump

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