Con mesi di ritardo, ma il telefono di Trump è reale

Novità e trend
Ritorno al futuro: questi smartphone sono selvaggi
di Michelle Brändle
Otto mesi di ritardo, un design diverso e una falsa bandiera americana: il Trump Phone T1 è arrivato e non varrebbe la pena di segnalarlo se non fosse per il suo onnipresente omonimo.
Nel giugno 2025, il Trump Phone T1 è stato presentato e avrebbe dovuto essere disponibile ad agosto o settembre. La promessa «Made in the USA» è stata rapidamente sostituita da «American-Proud Design» e parafrasi simili. Dopo mesi di attesa, il canale televisivo NBC ha messo le mani sul suo primo smartphone d'oro.
Il Trump Phone che è stato consegnato ora è leggermente meglio equipaggiato rispetto a quanto annunciato in origine, ma non è ancora un buon affare. Ad eccezione della batteria, la scheda tecnica corrisponde a quella del modello di due anni fa HTC U24 Pro. Anche le posizioni del jack per le cuffie, della presa microSD e delle interruzioni nella cornice sono identiche. Il colore oro e il design della parte posteriore sono le uniche caratteristiche speciali - e «Truth Social», il social network della famiglia Trump, è preinstallato.
NBC ha ricevuto il suo smartphone di fascia media con jack per le cuffie e jack per la microSD.
NBC ha ricevuto il suo Trump Phone, ma lo smartphone può ancora essere preordinato solo sul sito «del dispositivo mobile». 499 dollari - tasse escluse - è ancora il prezzo di lancio del T1. L'HTC U24 Pro è arrivato sul mercato due anni fa con un prezzo di vendita consigliato di 549 euro - IVA inclusa. A questo prezzo, il Trump Phone è dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici, Snapdragon 7 Gen 3, una fotocamera principale da 50 megapixel, un teleobiettivo da 50 megapixel, una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera frontale da 50 megapixel, oltre a una batteria da 5000 mAh che si ricarica fino a 30 watt. Android 15 è preinstallato. Io sostengo che non si tratta di una buona offerta e che è solo per i fanboy di Trump.
Tuttavia, gli orgogliosi americani dovranno convivere con il fatto che la bandiera statunitense sul retro del Trump Phone non è corretta. Le controparti statunitensi contano undici strisce invece delle tredici degli Stati fondatori. Direi che sono dodici, e la più bassa è stata sacrificata dalla famiglia presidenziale al lettering «Trump Mobile». Ecco come finisce in fretta il presunto patriottismo.
Sentitevi liberi di discutere le specifiche del telefono nei commenti; tuttavia, insulti, offese e simili saranno rimossi.
Quando ero uno studente delle elementari, mi sedevo nel salotto di un amico con molti dei miei compagni di classe per giocare al Super NES. Ora metto le mani sulle ultime tecnologie e le provo per te. Negli ultimi anni ho lavorato presso Curved, Computer Bild e Netzwelt, ora presso Digitec e Galaxus.
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