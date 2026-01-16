Novità e trend 10 2

Con la Ricoh GR IV Monochrome vedi solo il bianco e il nero

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 16.1.2026

La Ricoh GR IV Monochrome continua ciò che la serie GR ha sempre fatto: con la lunghezza focale fissa e l'attenzione alle immagini in bianco e nero, devi cercare consapevolmente i motivi.

Una fotocamera con attrezzature di alta qualità che scatta solo in bianco e nero? Se la maggior parte delle persone scuote la testa, i fotografi artisticamente ambiziosi potrebbero prenderne atto. A febbraio Ricoh lancerà una versione della fotocamera compatta Ricoh GR IV che scatta esclusivamente in bianco e nero. Come gli altri modelli GR, ha anche una lunghezza focale fissa. Il prezzo si aggira intorno ai 1800 euro o franchi.

L'idea non è nuova.

L'idea non è nuova. Leica ha da tempo in gamma diversi modelli con sensore in bianco e nero. A dicembre, l'azienda ha presentato la compatta Q3 Monochrom. Tra le fotocamere DSLR, vale la pena menzionare anche Pentax, che ora appartiene a Ricoh, con la sua K-3 Mark III Monochrom.

Il sensore registra solo informazioni sulla luminosità

Il sensore APS-C da 25,74 megapixel fa a meno del filtro colore e cattura solo le informazioni sulla luminosità. Non c'è interpolazione del colore e ogni pixel contribuisce direttamente alla nitidezza e al valore tonale. Secondo Ricoh, l'immagine beneficia quindi di una maggiore nitidezza, di dettagli più precisi e di toni di grigio più fini. Allo stesso tempo, il sensore viene investito da una maggiore quantità di luce, il che rende la fotocamera più efficiente in condizioni di scarsa illuminazione e consente di raggiungere valori ISO più elevati. La gamma di sensibilità si estende fino a ISO 409.600, il doppio rispetto al modello a colori.

Un'altra caratteristica speciale è il filtro rosso fisico integrato, che può essere attivato tramite il pulsante funzione. Esalta i contrasti, ad esempio tra cielo e nuvole, e consente di ottenere i classici look in bianco e nero senza bisogno di accessori aggiuntivi.

Le foto in bianco e nero consentono composizioni che enfatizzano in modo drammatico le formazioni nuvolose, ad esempio.

Fonte: Ricoh

Come tutte le fotocamere Ricoh GR, la versione monocromatica della GR IV ha una lunghezza focale fissa di 18,3 millimetri (28 millimetri equivalenti a 35 mm). Non è possibile effettuare scatti con il teleobiettivo. Grazie al limite di dieci centimetri di distanza ravvicinata, le riprese macro possono essere realizzate solo in misura limitata.

E veniamo ora alla domanda più importante: chi ha bisogno di una fotocamera costosa che rinuncia deliberatamente alle funzioni abituali?

Perché una fotocamera che può fare meno?

Ricoh enfatizza il principio della riduzione. Le fotocamere possono fare meno, ma possono farlo molto bene. La lunghezza focale fissa elimina i soggetti lontani. La serie GR è quindi molto apprezzata per la fotografia di strada, grazie alle sue dimensioni compatte.

A differenza delle fotocamere a colori, con la versione monocromatica non puoi decidere a posteriori se per una foto è più adatto il colore o il bianco e nero. Le immagini in bianco e nero puro richiedono un occhio di riguardo per le scene che non hanno colore.

Il target di riferimento non è quello delle foto a colori, ma quello delle foto in bianco e nero.

Il gruppo target non acquista la fotocamera nonostante i suoi limiti, ma proprio a causa di questi. Chiunque scatti in bianco e nero otterrà comunque immagini più nitide con la Ricoh GR IV Monochrome rispetto a quelle ottenute con fotocamere che hanno a bordo solo una modalità per il bianco e nero.

Immagine di copertina: Ricoh

