Computex: Acer presenta tre nuovi monitor per dispositivi mobili

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 16.5.2025

Acer ha presentato tre nuovi monitor portatili al Computex di Taiwan. Due di questi sono modelli pieghevoli a doppio schermo con nomi difficili da ricordare.

Se lo schermo del laptop è troppo piccolo quando si viaggia o non c'è spazio per un monitor grande nell'ufficio di casa, i monitor portatili sono una buona alternativa. A seconda del modello, possono anche entrare nello zaino insieme al laptop.

Monitor a doppio schermo da 15,6 e 23,8 pollici

Acer indica 15,6 pollici e 1920 × 1080 pixel per il PD163QT. Il display IPS è un touchscreen con una frequenza di aggiornamento di 60 hertz. Anche il PD243Y E ha 1920 × 1080 pixel, ma sono distribuiti su 23,9 pollici. Il display IPS non risponde al tocco, ma arriva fino a 100 hertz.

Non sono ancora riuscito a rispondere a una domanda sull'Acer PD163QT e sull'Acer PD243Y E: Le loro specifiche dimensionali si riferiscono rispettivamente ai singoli display o si riferiscono ad entrambi insieme?

L'Acer PD163QT e l'Acer PD243Y E sono indistinguibili nelle immagini del prodotto. Tuttavia, possono essere posizionati in verticale in ogni caso.

Fonte: Acer

Entrambi i monitor si illuminano fino a 250 nit e si alimentano tramite USB-C. Hanno un totale di due porte USB-C, una presa HDMI 1.4 e un'uscita audio. Possono inoltre essere fissati a un supporto con una staffa Vesa.

Acer prevede di vendere entrambi i monitor a partire da luglio. Il PD163QT, più piccolo, ha un prezzo di vendita consigliato di 399 euro in Germania. Il PD243Y E è più costoso e costa 499 euro. Non ho ancora informazioni sui prezzi per la Svizzera.

Un display che sta in poche borse per laptop

Mentre Acer sottolinea che il piccolo PD163QT si adatta bene alle borse dei laptop, questo vale per l'Acer PM191Q E solo in casi eccezionali. Ha un display IPS singolo piuttosto grande, da 18,5 pollici. Ha una risoluzione di 1920 × 1080 pixel e la luminosità raggiunge i 250 nit. La frequenza di aggiornamento è di 100 hertz. Con due porte USB-C, una porta HDMI 1.4 e un'uscita audio, ha le stesse connessioni dei modelli a doppio schermo. È disponibile anche un supporto Vesa. È alimentato tramite una spina non rimovibile.

Con 18,5 pollici, l'Acer PM1910Q E è più grande della maggior parte dei notebook.

Fonte: Acer

L'Acer PM191Q E sarà disponibile a partire da luglio. Il produttore prevede un prezzo di vendita consigliato di 149 euro in Germania. Non ho ancora informazioni nemmeno per la Svizzera.

Immagine di copertina: Acer

