Come uno YouTuber porta il movimento nel gioco degli scacchi

Kim Muntinga 29.10.2025

Uno YouTuber utilizza la stampa 3D, molle e magneti per aggiungere una nuova dimensione al gioco degli scacchi. I suoi pezzi si trasformano in modo indipendente sulla scacchiera.

Lo YouTuber «Works by Design» ha realizzato un progetto insolito: pezzi di scacchi che si trasformano da soli. Utilizzando la stampa 3D e un meccanismo ingegnoso, trasforma automaticamente i pedoni in pezzi di valore superiore come regine, torri, alfieri o cavalieri. Il risultato è un affascinante mix di tecnologia, design e gioco classico.

Dal design digitale al pezzo fisico

L'idea è tanto semplice quanto geniale: un pedone che si trasforma non solo simbolicamente, ma anche visivamente. «Works by Design» traduce la classica trasformazione del pedone - che negli scacchi avviene sulla linea di base dell'avversario - in una forma meccanica.

Sulla sua scacchiera appositamente preparata, il pedone si trasforma in un pezzo fisico.

Sulla sua scacchiera appositamente preparata, questa trasformazione non avviene alla fine della scacchiera, ma su una linea marcata «» nell'area centrale. Quando la pedina raggiunge una di queste caselle, un magnete nella base attiva il meccanismo incorporato. In questo modo, «Works by Design» sposta deliberatamente le regole del gioco.

Per fare ciò, Works by Design ha creato dei modelli nel programma CAD in cui minuscole cerniere, molle e magneti interagiscono con precisione. Dopo la stampa su una stampante 3D FDM, i pezzi possono essere assemblati in un sistema funzionante senza alcuna post-elaborazione.

Non appena il grilletto viene rilasciato, la figura si apre: gli elementi nascosti si dispiegano e il contadino assume una nuova forma. Il principio ricorda quello dei Transformers in miniatura, solo nella scala di un gioco da tavolo.

Quattro pezzi, un meccanismo

Inoltre, ha pubblicato su Patreon i file di stampa 3D per tutte le varianti, compresa una scacchiera modulare che attiva in modo affidabile il meccanismo di trasformazione.

La Community ha reagito con entusiasmo: su Reddit e nei forum di hobbisti, il progetto è considerato un ottimo esempio di «eleganza meccanica nella stampa 3D». La costruzione precisa e l'assenza di materiale di supporto sono particolarmente apprezzate.

Quando la meccanica cambia il gioco

L'aspetto entusiasmante è il modo in cui il concetto influisce sul gioco stesso. Negli scacchi classici, la conversione del pedone rimane un momento mentale: il giocatore sostituisce il pezzo e la partita continua. «Works by Design» rende questo momento visibile e udibile. Quando il pedone si dispiega all'improvviso sulla scacchiera e si trasforma in un nuovo pezzo, si crea un momento fisico, quasi teatrale.

Ma il cambiamento va oltre lo spettacolo e ha anche conseguenze ludiche. Se un pedone può trasformarsi in un nuovo pezzo al centro della scacchiera, la strategia cambia radicalmente. I pedoni diventano punti di pericolo attivi che gli avversari non possono più ignorare. Gli attacchi si sviluppano più rapidamente, le difese devono essere pianificate prima: ogni mossa verso la linea di trasformazione è foriera di rischi e opportunità.

A margine della presentazione, Works by Design ha anche mostrato una versione speciale del suo pezzo: una pedina realizzata con parti metalliche stampate in 3D. Ha donato il pezzo unico al club come ricordo.

Due varianti per l'inizio del gioco

Works by Design parla anche delle possibili formazioni iniziali nel suo video. Mostra due varianti di come le sue figure possono essere messe in gioco.

Entrambi gli approcci cambiano sensibilmente il gioco degli scacchi. Le pedine non sono più semplici pedine, ma portano con sé la promessa di una trasformazione fin dall'inizio e quindi un grado di incertezza che caratterizza ogni nuova partita.

Immagine di copertina: Works by Design / Instagram

