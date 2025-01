Come Netflix vuole riportare in auge la serata dei giochi per tutta la famiglia

Le serate di gioco in famiglia e i game show televisivi appartengono al passato. In futuro, Netflix vuole offrire giochi per tutta la famiglia che possono essere trasmessi in streaming alla TV tramite il cloud.

Netflix sta ampliando continuamente la sua offerta e sta pianificando di aggiungere al suo portafoglio giochi party e couch co-op. L'annuncio è stato fatto nell'ambito dei risultati del Q4 2024, presentati dal co-CEO Greg Peters.

Netflix si affida principalmente ai propri marchi per i giochi

Nel 2023, Netflix ha iniziato a offrire il cloud gaming in versione beta per un gruppo selezionato di abbonati. L'introduzione di giochi party e couch co-op rappresenta un ulteriore sviluppo di questa offerta. Peters ha sottolineato che questi giochi sono intesi come una rivisitazione in chiave moderna della tradizionale serata di gioco in famiglia e dovrebbero quindi offrire una nuova forma di intrattenimento condiviso.

Le date esatte di uscita di questi nuovi giochi non sono ancora state annunciate. Tuttavia, Netflix prevede di trasmettere questi giochi direttamente ai televisori tramite il cloud, il che dovrebbe renderne più facile l'accesso e l'utilizzo. Questa strategia potrebbe aiutare Netflix ad affermarsi in un mercato sempre più competitivo e a raggiungere nuovi gruppi target. Almeno questo è l'obiettivo del gigante dello streaming. Il servizio di streaming continuerà inoltre a "concentrarsi maggiormente sui giochi narrativi basati sugli originali Netflix".

Cambiamenti strategici nella divisione giochi di Netflix nell'ultimo anno

Da quando ha ampliato la sua offerta di giochi, Netflix ha apportato alcuni cambiamenti significativi alla sua divisione giochi negli ultimi mesi. Nel luglio 2024, Alain Tascan, ex vicepresidente di Epic Games, ha assunto la direzione della divisione. Tascan vanta oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo di videogiochi a livello globale e in passato ha lavorato allo sviluppo di giochi come "Fortnite" e "Rocket League". Sotto la sua guida sono state assegnate anche nuove posizioni chiave, tra cui quella di Jeet Shroff come vicepresidente della tecnologia di gioco e dello sviluppo del portafoglio.

Inoltre, Netflix ha deciso di dismettere la maggior parte dei suoi film e serie interattive. A partire dal 1° dicembre 2024, solo quattro titoli interattivi saranno disponibili sulla piattaforma, tra cui "Black Mirror: Bandersnatch" e "Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend".

Chiude anche il settore dei videogiochi.

Inoltre, Netflix ha chiuso il suo studio di giochi AAA Team Blue nell'ottobre 2024. Lo studio, che era guidato da Chacko Sonny, un ex produttore esecutivo di Blizzard Entertainment, non aveva pubblicato alcun gioco prima della chiusura. Nell'episodio 224 del podcast Tech love, i miei colleghi hanno approfondito l'argomento.