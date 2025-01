Netflix raggiunge i 300 milioni di abbonamenti e chiede di essere pagata

Netflix sta vivendo un trimestre record e festeggia un numero di abbonati mai visto prima. Ma il successo comporta un aumento dei prezzi.

Le cose vanno bene a Netflix. A differenza dei suoi concorrenti, il leader del settore non riesce a salvarsi da buone notizie:

Netflix ha superato per la prima volta i 300 milioni di abbonati in tutto il mondo nell'ultimo trimestre (Q4 2024)

di abbonati in tutto il mondo nell'ultimo trimestre (Q4 2024) Questo significa che nello stesso trimestre sono stati aggiunti quasi 19 milioni di nuovi abbonamenti.

nuovi abbonamenti. Si tratta di un aumento ancora maggiore rispetto a quello registrato all'inizio della pandemia di coronavirus nel 2020, quando furono aggiunti 15 milioni di nuovi abbonamenti in un solo trimestre.

E questo non è tutto:

I ricavi di Netflix sono aumentati del 16 percento rispetto al quarto trimestre del 2023, raggiungendo i 10,2 miliardi di dollari.

I profitti sono più che raddoppiati rispetto all'anno precedente, passando da 938 milioni di dollari a 1,87 miliardi di dollari.

Il successo del quarto trimestre è probabilmente strettamente legato al lancio di grande successo della seconda stagione di "Squid Game". In meno di tre settimane, è già diventata la terza serie Netflix più vista di tutti i tempi - solo la prima stagione di "Squid Game" e "Wednesday" sono state guardate più spesso.

Per festeggiare, Netflix sta preparando una nuova stagione di "Squid Game".

Per festeggiare, Netflix sta aumentando immediatamente i prezzi negli Stati Uniti, in Canada, Portogallo e Argentina. Ad esempio, l'abbonamento standard senza pubblicità passerà a 17,99 dollari negli Stati Uniti e l'abbonamento premium a 24,99 dollari. Se stai avendo un déja vue, c'è una buona ragione: gli aumenti di prezzo sono già stati applicati nell'ottobre 2023 dopo un trimestre record.

Opinione Di nuovo!? Netflix vuole aumentare i prezzi e nessuno sa perché di Luca Fontana

La Svizzera paga di più - e probabilmente rimarrà così

Non si sa se e quando anche la Svizzera e la Germania saranno interessate dai nuovi aumenti di prezzo. Ma probabilmente è solo questione di tempo. Lo si può vedere confrontando l'andamento dei prezzi dell'abbonamento standard o premium di Netflix tra la Svizzera e gli Stati Uniti.

I salti di prezzo nel 2019, 2021 e 2024 sono particolarmente evidenti e dimostrano che Netflix sta adeguando i suoi prezzi in tutto il mondo secondo una strategia chiara: la massimizzazione dei profitti. Tuttavia, il fatto che negli ultimi anni i prezzi siano aumentati più bruscamente negli Stati Uniti che altrove è probabilmente dovuto a fattori economici come l'inflazione e l'andamento dei tassi di cambio. In Svizzera, i prezzi degli abbonamenti sono aumentati del 50%.

In Svizzera, gli abbonamenti sono sempre stati più costosi in termini di dollari. Tra le altre cose, ciò è probabilmente dovuto al potere d'acquisto tradizionalmente più forte, che Netflix, come altri fornitori, utilizza come motivo per aumentare i prezzi.

Ci sono molti altri fattori che hanno contribuito a rendere gli abbonamenti più costosi.

Cosa succederà?

L'andamento finora è chiaro: sono probabili ulteriori aumenti di prezzo. Netflix giustifica gli ultimi aumenti di prezzo negli Stati Uniti con la nota argomentazione di voler investire ancora di più nei contenuti. Il gigante dello streaming vuole continuare a fornire serie, film e spettacoli di alta qualità per soddisfare le aspettative dei suoi clienti paganti - o almeno mettere alla prova la loro pazienza se i prezzi verranno aumentati nonostante l'aumento delle vendite e dei profitti.