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Charlie Sheen ottiene una nuova sitcom con "Happy Jack"

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 30.9.2026

In "Happy Jack" recita Charlie Sheen insieme a suo padre Martin Sheen. Per l'emittente televisiva statunitense AMC, la commedia familiare è anche la prima sitcom classica multi-camera.

Jack Chambers si trova ad affrontare un problema difficile da ignorare: sua figlia adulta, Sam, porta a casa un nuovo fidanzato che ha la sua stessa età.

Charlie Sheen assume il ruolo di Jack, un uomo che nella vita ha spesso evitato le proprie responsabilità. Le sue figlie, Kate e Sam, sono comunque cresciute bene, anche grazie al nonno, interpretato da Martin Sheen, che ha compensato molto durante la loro educazione.

Nel frattempo, Kate gestisce l'azienda del padre e cerca di tenere Jack sulla retta via. Sam, invece, gli somiglia di più. Il suo nuovo partner, Paul, era un banchiere d'investimento e ora vive come un guru del "van life". AMC non ha ancora annunciato chi interpreterà Kate, Sam e Paul.

La relazione tra Sam e Paul spinge infine Jack a mettere in discussione il proprio ruolo di padre.

AMC ha inizialmente ordinato sei episodi. Le riprese dovrebbero iniziare all'inizio del 2027 a Los Angeles. Anche il debutto su AMC e AMC+ è previsto per il 2027.

Una prima volta nella sitcom per AMC

La serie è realizzata come una comedy multi-camera, in cui diverse telecamere riprendono una scena contemporaneamente da diverse prospettive. Questo metodo caratterizza molte classiche sitcom da studio come «Due uomini e mezzo» o «The Big Bang Theory».

CBS

Le riprese si svolgeranno davanti al pubblico presso i Warner Bros. Studios di Burbank, sul set dove un tempo veniva girata «Friends». Con «Happy Jack», AMC, nota per serie come «Breaking Bad» e «The Walking Dead», produce per la prima volta una classica comedy multi-camera.

Dietro la serie ci sono Jim Patterson e Matt Ross, che scrivono «Happy Jack» e dirigono insieme lo show. Entrambi hanno già lavorato insieme a «Due uomini e mezzo» e «The Ranch». Sheen partecipa anche come produttore esecutivo. La serie è prodotta da AMC Studios insieme a The Tannenbaum Company e 20th Television.

Riunione davanti alla telecamera

Per Charlie Sheen, «Happy Jack» segna il ritorno a una sitcom tutta sua. L'ultimo ruolo da protagonista in questo genere lo ha interpretato dal 2012 al 2014 in «Anger Management». Recentemente è apparso, tra l'altro, nella serie di HBO Max «Bookie».

FX

Anche la collaborazione con suo padre è una consuetudine. Charlie e Martin Sheen hanno già recitato insieme in «Wall Street». Martin Sheen è apparso inoltre in serie di suo figlio come «Due uomini e mezzo», «Spin City» e «Anger Management».

Non è ancora stato stabilito se e dove «Happy Jack» verrà distribuito nei paesi di lingua tedesca. AMC Global Media intende proporre la serie agli acquirenti internazionali al MIPCOM di ottobre.

Immagine di copertina: Markus Wissmann / Shutterstock

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