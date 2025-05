Novità e trend 21 13

CarPlay Ultra è arrivato e approfondisce la connessione tra auto e iPhone

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 16.5.2025

Con CarPlay Ultra, il tuo iPhone forma una connessione profonda con la tua auto. L'aggiornamento software è inizialmente disponibile solo per i nuovi modelli Aston Martin.

Con CarPlay Ultra, Apple sta finalmente realizzando la lungamente attesa nuova versione dell'integrazione dell'iPhone per l'auto. Questo ti permette di accedere a più impostazioni e dati del veicolo rispetto a CarPlay. Almeno se guidi un'Aston Martin e vivi in Nord America.

Chi riceverà l'aggiornamento e quando?

Secondo il comunicato stampa di Apple, CarPlay Ultra sarà inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti o in Canada sui veicoli di nuovo ordine della casa automobilistica britannica Aston Martin. Le auto più vecchie del marchio di lusso riceveranno la funzione nelle prossime settimane tramite un aggiornamento del software, a condizione che siano equipaggiate con il sistema di infotainment di nuova generazione «del produttore». Le auto dovranno recarsi presso un'officina del marchio per l'aggiornamento.

Gli automobilisti al di fuori degli Stati Uniti e del Canada riceveranno CarPlay Ultra nei prossimi dodici mesi. Secondo Apple, altre case automobilistiche stanno lavorando per integrare CarPlay Ultra nei loro sistemi di bordo. Hyundai, Kia e Genesis sono nuovi nel programma.

Va da sé che per utilizzarlo è necessario un iPhone ragionevolmente moderno, ma questo dovrebbe essere l'ultimo dei problemi del gruppo target. Un iPhone 12 con iOS 18.5 è il requisito minimo per CarPlay Ultra.

Le nuove caratteristiche di CarPlay Ultra

CarPlay è un'interfaccia sviluppata da Apple che ti permette di collegare il tuo iPhone alle auto compatibili e di controllarlo tramite i comandi del veicolo e viceversa. In pratica, CarPlay Ultra estende l'accesso dell'iPhone ai sistemi di bordo dell'auto e può essere utilizzato non solo sul display dell'infotainment, ma anche su tutti gli altri schermi del cockpit.

Il look di Apple è quindi un'ottima soluzione.

Il look Apple è quindi disponibile anche per il display del cruscotto, ad esempio. Grazie all'accesso esteso ai sistemi del veicolo, CarPlay Ultra può visualizzare informazioni e controlli in tempo reale della tua auto, come la velocità e il regime del motore. Allo stesso tempo, se lo desideri, puoi visualizzare i contenuti del tuo smartphone.

Con CarPlay Ultra puoi gestire i sistemi di bordo.

Fonte: Apple

Oltre alle mappe o alle playlist musicali sul tuo iPhone, puoi anche controllare la pressione degli pneumatici o azionare i sistemi di assistenza alla guida. Sono disponibili diversi temi e opzioni per personalizzare il display secondo i tuoi gusti. Apple lavora a stretto contatto con i team di progettazione delle case automobilistiche per creare display dinamici significativi ed esteticamente piacevoli.

Le case automobilistiche dovrebbero essere in grado di riflettere il design del proprio marchio nell'integrazione di CarPlay Ultra, in modo che l'interfaccia possa avere un aspetto diverso da marchio a marchio.

La versione precedente di CarPlay viene utilizzata principalmente per controllare e visualizzare le app dell'iPhone utilizzando le apparecchiature di bordo dell'auto e non ha accesso ai dati e alle impostazioni del veicolo.

Immagine di copertina: Apple

