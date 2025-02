Novità e trend 8 0

Capcom annuncia la rimasterizzazione di "Onimusha 2: Samurai's Destiny".

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 5.2.2025

Che festa per i fan: il secondo capitolo della serie dormiente di Capcom "Onimusha" sta per arrivare sulle piattaforme moderne. L'editore ha annunciato un remaster per il 2025.

"Onimusha 2: Samurai's Destiny" è stato pubblicato originariamente nel 2002 per PS2. L'annunciato remaster sarà rilasciato su PC, PS4, Switch e Xbox One. Non è ancora chiaro quando esattamente, ma si prevede che uscirà quest'anno. Si tratta del secondo remaster della serie, con il primo capitolo "Onimusha: Warlords" che verrà lanciato nel 2019.

Ecco in cosa consiste "Onimusha 2: Samurai's Destiny"

Nel secondo Onimusha vesti i panni di Jubei Yagyu, che combatte contro l'esercito demoniaco di Nobunaga Oda. Quest'ultimo ha distrutto il clan Yagyu e Jubei cerca di vendicarsi. Durante la sua campagna, incontra altri personaggi con obiettivi simili e impara qualcosa di più sulle sue origini, che gli permettono di uccidere i demoni.

Il gioco conserva le caratteristiche del gioco e le sue origini.

Il gioco mantiene gli elementi d'azione del primo capitolo. Jubei utilizza diverse armi che possono essere potenziate con le anime dei nemici uccisi. Oltre a Jubei, il gioco offre altri quattro personaggi secondari giocabili. A seconda di come Jubei si comporta, diversi personaggi lo aiuteranno nella sua impresa.

Ho amato "Onimusha 2: Samurai's Destiny" per queste diverse trame, che conferiscono al gioco un alto valore di rigiocabilità.

Cosa puoi aspettarti dal remaster

Se il remaster della prima parte è un indicatore per il remaster della seconda parte, l'aggiornamento più importante sarà probabilmente la grafica migliorata in HD. Non devi aspettarti un remake come quello di altri franchise Capcom come "Resident Evil 4". Probabilmente il mondo di gioco non sarà completamente ricostruito, ma semplicemente avvolto da nuove texture ad alta risoluzione.

Si spera in qualche aggiornamento per la seconda parte del gioco.

Si spera che alcune caratteristiche di qualità della vita siano ancora presenti nella remaster. Nella prima parte, ad esempio, non era possibile saltare le cutscene come nell'originale, il che non solo sembra antiquato dal punto di vista odierno, ma anche molto fastidioso se devi guardare più volte la stessa scena prima della lotta contro il boss.

Nuovo gioco in lavorazione

Capcom sta lavorando a un titolo completamente nuovo, che uscirà nel 2026 - 20 anni dopo l'ultimo capitolo, "Onimusha: Way of the Sword". Secondo il produttore Akihito Kadokwaki, i creatori si stanno concentrando su tre aspetti fondamentali: personaggi coinvolgenti, una Kyoto vibrante - l'ambientazione principale del gioco - e "l'azione di combattimento con la spada definitiva"

Immagine di copertina: Capcom

Mi piace questo articolo! A 8 persone piace questo articolo