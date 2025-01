Canon RF 16-28mm F2.8 - sì, un altro zoom grandangolare

Poiché quattro non sono sufficienti, Canon sta ampliando il suo assortimento con un quinto zoom grandangolare. Il prezzo si colloca a metà della gamma e si rivolge ai clienti che prima acquistavano da Tamron e Sigma.

Il Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM è il secondo zoom full-frame veloce del marchio per i budget di fascia media. Al prezzo di 1149 franchi o 1299 euro, costa poco più della metà del suo lussuoso fratello L, l'RF 15-35mm F2.8L IS USM.

Il nuovo obiettivo è destinato a colmare un vuoto: In passato c'erano obiettivi di produttori terzi come Tamron e Sigma in questo segmento di prezzo. Tuttavia, da quando si è passati al sistema RF mirrorless, Canon ha supportato solo i propri obiettivi, il che ha portato regolarmente a delle critiche. Il marchio giapponese ora concede licenze a produttori terzi su base selettiva: ad esempio, Sigma può vendere alcuni obiettivi per fotocamere APS-C. Tuttavia, sembra che Canon preferisca espandere la propria linea di prodotti nel formato full-frame.

Il nuovo obiettivo grandangolare ha lo stesso formato del 28-70mm F2.8 IS STM.

Fonte: Canon

L'RF 16-28mm F2.8 IS STM integra l'RF 28-70mm F2.8 IS STM, lanciato da Canon lo scorso autunno. Il nuovo grandangolo segue lo stesso concetto: lo zoom è più piccolo dell'equivalente L e la qualità dell'immagine sarà probabilmente buona, ma non perfetta. D'altra parte, l'RF 16-28mm F2.8 IS STM è economico e compatto per la sua velocità. Misura 91 mm di lunghezza, pesa 445 grammi e ha un diametro del filtro di 67 mm.

Secondo il produttore, lo stabilizzatore d'immagine compensa 5,5 f-stop - in combinazione con un sensore stabilizzato, si arriva a 8 f-stop. Il motore STM garantisce una messa a fuoco automatica veloce e silenziosa. Le guarnizioni proteggono l'obiettivo dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua. Sarà disponibile a partire dal 14 febbraio.

Classificazione della gamma

Per aiutarti a tenere traccia di tutti gli obiettivi della giungla grandangolare di Canon, ecco una panoramica degli altri zoom RF di questa gamma.

La Bestia

Nello showroom Obiettivo CHF 2009.– Canon RF 15-35mm f/2.8 L IS USM Canon RF, Full-frame 70

Il Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM è il classico obiettivo grandangolare di fascia alta. Veloce, otticamente eccellente e con un'ampia gamma di zoom. Tuttavia, è costoso, grande (126,8 mm) e pesante (840 g).

L'estremo

Obiettivo CHF 2148.– Canon RF 10-20 mm F4 L IS STM Canon RF, Full-frame 1

Vuoi foto con una prospettiva assurda? Canon ha in serbo per te l'RF 10-20mm F4L IS STM nel nostro magazzino centrale. La differenza rispetto ai 15 millimetri dell'estremità corta del classico zoom grandangolare è enorme. 10 millimetri significano un campo visivo di 130 gradi. Questo rende l'obiettivo più adatto alle applicazioni specializzate. Il costo è simile a quello del modello 15-35 mm, le dimensioni sono simili (112 mm) e il peso è inferiore (540 g), ma anche la velocità è inferiore.

La via di mezzo

Obiettivo CHF 1348.– Canon RF 14-35mm f/4L IS USM Canon RF, Full-frame 28

Gli obiettivi con diaframmi molto veloci spesso non offrono un grande valore aggiunto, soprattutto nella fotografia di paesaggio. Se ƒ/4 è sufficiente per te, l'RF 14-35mm F4L IS USM offre un compromesso tra un'ottima qualità d'immagine, compattezza (99,8 mm, 540 g) e un prezzo ragionevole.

Quello economico

Obiettivo CHF 524.45 Canon RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM Canon RF, Full-frame 8

Al fianco del nuovo RF 16-28mm F2.8 IS STM, c'è anche l'economico Canon RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM. Con un peso di 390 grammi, è il meno pesante ed è molto compatto con i suoi 88,8 mm di lunghezza. In cambio, si sacrifica l'intensità della luce e alcune prestazioni di imaging.