Canon mostra stravaganti prototipi retrò

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 27.2.2026

Canon sorprende con un'idea insolita alla fiera fotografica CP+. Al momento non si sa se i prototipi di medio formato diventeranno prodotti finiti.

Il CP+, la più grande fiera di fotografia del mondo, ha preso il via in Giappone. Canon presenta due prototipi di fotocamera retrò. Assomigliano a vecchie fotocamere di medio formato che si guardano dall'alto. Questi prototipi hanno anche il mirino in alto. Uno specchio dirige l'immagine dall'obiettivo verso l'alto e un secondo verso il sensore digitale. Si tratta quindi di fotocamere reflex digitali a obiettivo singolo. Tuttavia, non hanno nulla a che vedere con i soliti rappresentanti di questo genere.

I prototipi attuali sono ancora in una fase iniziale di sviluppo: secondo la descrizione di dpreview.com, non funzionano ancora correttamente. Le specifiche sono ancora soggette a modifiche, ma in questa fase utilizzano un sensore da 1 pollice e un obiettivo da 50 mm f/1.8.

Uno dei due prototipi è disponibile in stile retrò.

L'altro ha il design più semplice possibile.

Non è solo l'idea in sé a essere insolita, ma anche chi l'ha concepita. Canon non ha mai rilasciato una fotocamera retrò, nonostante la lunga tradizione del produttore. Mi sarei aspettato un'idea del genere da Fujifilm.

Tuttavia, in passato Canon ha saputo sorprendere di tanto in tanto. Ad esempio, nel 2020 il produttore ha lanciato la fotocamera telescopica PowerShot Zoom e nel 2022 la fotocamera bot PowerShot PX. Altrettanto stravagante rispetto ai prototipi attuali è questo brevetto del 2018, che costruisce una reflex attorno a una fotocamera mirrorless

Canon ha avuto delle idee strane in passato.

Tuttavia, queste ultime non sono mai sfociate in un prodotto. Anche i prototipi mostrati ora potrebbero non arrivare mai alla maturità del mercato. I prototipi alle fiere servono anche a sondare l'accoglienza di un'idea. E le reazioni finora sono state contrastanti. Fondamentalmente, il retrò è una grande tendenza del momento, che il nostro concorrente Nikon sta cercando di soddisfare. Esiste chiaramente un mercato per una fotocamera Canon vintage. Ma è più probabile che gli appassionati di retrò vogliano un remake di una fotocamera iconica come la Canon AE-1.

Molto dipende anche dall'alta qualità che la fotocamera avrà alla fine. Per ora, sembra più un prodotto divertente e relativamente accessibile che un dispositivo di fascia alta nello stile della Hasselblad 907X. Sospetto che rimarrà così. Un prodotto di fascia alta sarebbe più eccitante, ma rappresenterebbe un grosso rischio finanziario per il produttore. Nel difficile mercato delle fotocamere, le possibilità che questo accada sono scarse.

