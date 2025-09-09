Novità e trend 3 8

Canon EOS C50: attacco frontale alla Sony FX3

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 9.9.2025

Con una nuova fotocamera full-frame incentrata sul video, Canon si rivolge allo stesso gruppo target di Sony che ha ottenuto il successo della FX3. Rispetto alla FX3, la EOS C50 è in grado di riprendere con una risoluzione maggiore, ma non dispone di IBIS.

Canon ha presentato la EOS C50, una nuova videocamera mirrorless con un design a scatola chiusa. In altre parole: niente mirino ottico, ma raffreddamento attivo e diverse filettature da 1/4 di pollice per collegare gli accessori. La fotocamera si posiziona come concorrente della Sony FX2 e FX3.

La Canon EOS C50 è destinata ai creatori di contenuti e ai registi professionisti. Si dice che la fotocamera sia particolarmente adatta ai dispositivi mobili, come i reportage. Il corpo macchina pesa 665 grammi, ha più o meno le stesse dimensioni della EOS R5 C senza il mirino e offre un'ampia impugnatura. La dotazione comprende anche la maniglia di trasporto con connessioni XLR. Il sistema di raffreddamento attivo con due ingressi e un'uscita tiene sotto controllo le temperature anche durante le lunghe esposizioni.

Sensore BSI con video 7K, senza IBIS

All'interno lavora un nuovo sensore BSI (backside exposed) da 32 megapixel. Rispetto a un sensore impilato, è probabile che sia più lento e quindi più suscettibile agli effetti di rolling shutter. Canon non fornisce dettagli precisi sul tempo di lettura. Il vantaggio del design BSI tradizionale è che costa meno e dovrebbe offrire un'elevata gamma dinamica. Grazie al doppio guadagno ISO (800 e 6400 nel profilo log), ci si può aspettare buone prestazioni anche in condizioni di scarsa illuminazione. Sarà interessante vedere se lo stesso sensore verrà presto utilizzato in una EOS R6 Mark III. La EOS C50 ha un costo inferiore e dovrebbe offrire una gamma dinamica elevata grazie al doppio guadagno ISO (800 e 6400 nel profilo log).

La EOS C50 può riprendere in 7K (6960 × 3672 pixel) con un massimo di 60 fotogrammi al secondo (FPS), anche in Open Gate (6960 × 4640 pixel) e anche internamente in formato RAW con profondità di colore a 12 bit. A 4K sono possibili fino a 120 FPS utilizzando il metodo di sovracampionamento. Canon batte quindi la Sony FX3 in termini di qualità dell'immagine. Almeno sulla carta.

A differenza di Sony, la maniglia XLR è inclusa nella fornitura.

Fonte: Canon

Come per tutte le sue videocamere cinematografiche, Canon ha rinunciato a un sensore stabilizzato (IBIS) sulla EOS C50. Il motivo: Il Digital Movie IS è estremamente potente, soprattutto in combinazione con l'OIS degli obiettivi stabilizzati. Le produzioni professionali di solito si affidano a treppiedi e rig stabilizzati, per cui un sensore in movimento non è auspicabile. Questo ragionamento non è certo scontato.

È improbabile che questa argomentazione convinca tutti. Soprattutto perché Canon pubblicizza espressamente la EOS C50 per i dispositivi mobili. Tuttavia, la fotocamera non sarà sempre posizionata su un gimbal e un IBIS sarebbe estremamente pratico quando si riprende a mano libera. Gli obiettivi stabilizzati risolvono la situazione. Ma non tutti i moderni obiettivi Canon sono dotati di OIS. Questo vale anche per le focali fisse della nuova serie VCM, che è stata progettata appositamente per il video, tra le altre cose.

La mancanza di IBIS porterà inevitabilmente a delle critiche. Soprattutto perché Canon mostra nelle immagini di marketing il C50 nell'uso a mano con focali fisse senza OIS.

Fonte: Canon

Funzionamento incentrato sul video

Il funzionamento è stato progettato principalmente per il video e Canon ha utilizzato un doppio sistema di menu: In modalità video, le funzioni video sono al centro dell'attenzione. Chi non ha mai lavorato con una fotocamera EOS C dovrà prima abituarsi alla struttura dei menu. In modalità foto, invece, avrai a disposizione il normale menu delle fotocamere EOS R.

Sono presenti anche molte funzioni professionali, come il supporto per gli obiettivi anamorfici, i profili di colore log di Canon (cLog 2 e 3), la luce di conteggio, la forma d'onda e la visualizzazione dei falsi colori. Tuttavia, non è presente un filtro ND integrato come nella più grande EOS C70. Con 1,62 milioni di pixel (900 × 600 pixel), il display è anche più piccolo e meno ad alta risoluzione di quello della R5 C (3,2 pollici, 2,1 milioni di pixel).

Una luce di conteggio sulla parte anteriore e posteriore mostra quando la registrazione è in corso

Fonte: Canon

Canon prevede di lanciare la EOS 50C nel novembre 2025 al prezzo di 3299 franchi svizzeri o 3799 euro. Ciò significa che la fotocamera costerà leggermente di più della Sony FX2 (attualmente 3039 franchi) e molto meno della FX3 (attualmente 4699 franchi). Per Sony, anche l'impugnaturaXLR ha un costo aggiuntivo.

Nuovo obiettivo: Canon RF 85mm F1.4L VCM

Canon ha presentato anche una nuova focale fissa in concomitanza con la EOS C50. L'RF 85 F1.4L VCM è il quinto modello della serie VCM. Come il 20 mm, il 24 mm, il 35 mm e il 50 mm, è stato progettato per essere ugualmente adatto alla registrazione di foto e video, rimanendo compatto e offrendo un'ottima qualità d'immagine. Le dimensioni e il peso dei cinque obiettivi sono quasi identici. Così come il diametro del filtro di 67 millimetri.

» La messa a fuoco è gestita da un motore a bobina mobile «(VCM). È più veloce, più preciso e più silenzioso del motore nano-ultrasonico (USM) degli obiettivi più vecchi. Nei nuovi obiettivi, uno di questi motori è responsabile solo della compensazione della respirazione della messa a fuoco. A questo scopo, il secondo motore muove un secondo gruppo di lenti in sincronia con il motore di messa a fuoco, impedendo così un cambiamento nella sezione dell'immagine. Il Canon RF 85mm F1.4L VCM sarà disponibile a partire dal 30 settembre 2025 e, al prezzo di 1499 franchi svizzeri o 1749 euro, costa molto meno rispetto al Canon RF 85mm f/1.2 L USM.

Immagine di copertina: Canon

