"Call of Duty" diventerà un film: Paramount conferma l'offerta di un blockbuster

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 3.9.2025

Dopo offerte miliardarie e fusioni importanti, Paramount sta per mandare in campo una delle sue armi più forti: "Call of Duty" verrà trasformato per la prima volta in un film. Per la serie di sparatutto, questo potrebbe essere l'inizio di un proprio universo cinematografico.

Quello che si vociferava da tempo a Hollywood è ora ufficiale: Paramount vuole portare sul grande schermo la serie «Call of Duty». Insieme ad Activision, i produttori del franchise di sparatutto di maggior successo al mondo, lo studio sta lavorando a un blockbuster live-action. L'obiettivo è quello di trasformare la serie virtuale a fuoco continuo in un blockbuster cinematografico in grado di appassionare sia i fan che i nuovi arrivati.

Cosa c'è dietro l'offerta

Paramount e Skydance hanno firmato un accordo con Activision per filmare per la prima volta «Call of Duty». Non è ancora stato deciso quale sarà il primo capitolo. Le possibilità sono tante: le iconiche «battaglie di Modern Warfare» con il Capitano Price, le missioni cospiratorie «di Black Ops» o gli scenari storici come in «World at War», che spingeva i giocatori nell'inferno della Seconda Guerra Mondiale.

I numeri dimostrano da soli perché Call of Duty è un film che ha fatto la differenza.

I numeri dimostrano da soli perché Hollywood ha assaggiato il sangue: Oltre 500 milioni di giochi venduti dal 2003, più di 30 miliardi di dollari di vendite entro il 2022 e il numero 1 nella classifica dei giochi negli Stati Uniti per 16 anni di fila. Quasi nessun altro marchio incarna il gioco mainstream quanto «Call of Duty».

«Call of Duty» ha sicuramente abbastanza modelli di storia - anche se Paramount probabilmente fa bene a ignorare «Black Ops 7» per il momento.

Fonte: Activision Blizzard

Perché adesso?

Paramount ha deciso di offrire una strategia più ampia. Dopo la fusione con Skydance per 8 miliardi di dollari la scorsa estate, lo studio ha bisogno di contenuti forti per essere in prima linea nel settore dei blockbuster. Oltre a «Call of Duty», Paramount ha già sottratto a Netflix i creatori di «Stranger Things» e si è assicurata i diritti miliardari per gli eventi UFC: chiari segnali del fatto che sta andando all'attacco dopo la fusione.

L'offerta si inserisce anche nel quadro di Activision e della sua società madre Microsoft. Dopo la fusione da 68,7 miliardi di dollari con Microsoft Gaming nel 2023, «Call of Duty» è più che mai sotto i riflettori. Finora la serie è rimasta rigorosamente su console e PC, mentre altri successi videoludici come «Sonic», «Super Mario» o «Minecraft» sono usciti da tempo nei cinema. Il fatto che il marchio stia finalmente approdando nei cinema sembra quasi un ritardo.

Cosa dicono i produttori?

Il CEO di Paramount David Ellison è entusiasta: «Come fan di "Call of Duty" da sempre, questo è un sogno che si avvera. Ne siamo appassionati come lo siamo stati per 'Top Gun: Maverick'.» Rob Kostich, presidente di Activision, promette «azione viscerale e mozzafiato» che dovrebbe catturare il cinema con la stessa intensità dei giochi stessi.

E ora?

Resta da vedere se questo sarà un film di guerra unico o l'inizio di un intero «universo cinematografico di Call of Duty». Sono ipotizzabili spin-off che raccontino le storie di personaggi o scenari popolari in film o serie a sé stanti. Una cosa è chiara: Paramount e Activision vogliono tirare fuori le armi più grosse.

Immagine di copertina: Activision Blizzard

