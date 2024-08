Bye bye Chromecast: Lo streamer TV è il nuovo box di Google per lo streaming televisivo

Google sta ritirando il Chromecast. Il suo successore è il Google TV Streamer. Può trasmettere la TV in 4K ed è anche un hub per la casa intelligente con Google Home.

Fino ad oggi, il Chromecast era un piccolo dongle collegato direttamente al retro della TV. Lo streamer di Google TV si trova come una piccola scatola di fronte o accanto allo schermo della TV. Si dice che il telecomando vocale sia diventato più maneggevole e più facile da trovare.

Streaming box al posto del dongle

Si dice che lo streamer Google TV abbia un processore più veloce del 22 percento rispetto a l'ultimo Chromecast. Per te, questo significa idealmente tempi di caricamento leggermente più brevi per le app e altri contenuti. Android TV è a bordo come software. Questo permette di integrare e riprodurre senza problemi i contenuti dei dispositivi Android e di installare le app. I 32 gigabyte di memoria interna sono destinati a servizi di streaming, giochi e canali TV.

Il Google TV Streamer ha un design discreto, ma non fa a meno dei cavi.

Fonte: Google

Puoi collegare lo Streamer Google TV a Internet tramite Wi-Fi - Wi-Fi 5 per la precisione - o tramite la sua porta Ethernet utilizzando un cavo. La porta USB-C viene utilizzata principalmente per l'alimentazione, con un adattatore di corrente e un cavo USB-C da 1,8 metri inclusi nella confezione. Tuttavia, dovrai acquistare un costruisci un cavo HDMI per collegare il box di streaming alla TV tramite la connessione HDMI 2.1. Il Bluetooth 5.1 è presente per connettersi al telecomando vocale.

Le connessioni sul retro.

Fonte: Google

Lo Streamer Google TV supporta il 4K fino a 60 FPS e le tecnologie HDR10, HDR10+ e HLG. Puoi anche collegarlo agli altoparlanti abilitati al Dolby Atmos per ottenere un suono 3D. Supporta anche i formati audio Dolby Digital e Dolby Digital Plus.

La TV come centro intelligente per la casa

Il TV Streamer trasforma per la prima volta la TV in un centro domestico intelligente. Il box di streaming è dotato di Google Home e supporta Matter come standard generale. È integrato anche un router thread border, che consente di utilizzare l'omonimo standard di rete.

Il Google TV Streamer porta Google Home sulla TV.

Fonte: Google

Google ha personalizzato la sua app Home in modo che possa essere controllata tramite il telecomando TV Streamer. Questo significa che non solo puoi controllare le luci o gli altoparlanti, ma anche visualizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza sullo schermo della TV.

Telecomando ergonomico e facile da trovare

Google afferma di aver reso il telecomando vocale del TV Stream ancora più ergonomico. Si dice che il retro sia più facile da impugnare e che la disposizione dei pulsanti sia ancora più pratica. Il telecomando richiede due batterie AAA, incluse nella confezione.

Il telecomando vocale del TV Streamer funziona anche con due modelli di Chromecast.

Fonte: Google

Se hai smarrito il telecomando, puoi ritrovarlo in due modi. O dici all'Assistente Google "Ehi Google, trova il mio telecomando" o premi il pulsante sul retro dello Streamer TV. In entrambi i casi il telecomando emette un suono.

Prezzo e disponibilità

Google prevede di vendere il TV Streamer a partire dal 24 settembre. In Germania il prezzo di vendita consigliato è di 119 euro e probabilmente sarà simile anche in Svizzera. Negli Stati Uniti, il box di streaming costa 99 dollari