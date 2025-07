Novità e trend 13 4

Brevetto Apple: sensore fotografico con una dinamica senza precedenti

David Lee 3.7.2025

In un brevetto, Apple descrive un sensore fotografico in grado di mappare 20 livelli di esposizione. Questo renderebbe obsoleto qualsiasi altro sensore attuale.

Per ora è solo un brevetto. Potrebbe non diventare mai un prodotto pronto per il mercato. Ma se lo diventasse, rappresenterebbe un enorme balzo in avanti nella qualità delle foto e dei video digitali.

Secondo la descrizione del brevetto, i nuovi sensori possono mappare una gamma dinamica di 120 dB. Secondo la rivista C.Y.Magazine, che per prima ha scoperto la voce, 120 dB corrispondono a circa 20 stop di esposizione. Le migliori fotocamere a pieno formato e di medio formato raggiungono circa 15 stop. A quanto pare, il sensore raggiunge la gamma dinamica indipendentemente dalle dimensioni del sensore, dato che non è specificato da nessuna parte. Questo rende l'invenzione particolarmente interessante per gli smartphone.

Simile all'occhio umano

Con 20 livelli di esposizione, il sensore raggiunge anche la gamma che l'occhio umano può catturare. Fino ad oggi, la fotografia e la videografia digitali hanno avuto il problema di una gamma dinamica inferiore a quella dell'occhio umano. Se i contrasti di luce sono molto elevati, ad esempio nelle riprese in controluce, un sensore fotografico convenzionale non è in grado di rappresentare simultaneamente le parti chiare e scure dell'immagine come le vediamo noi umani. Questo dovrebbe essere possibile con una gamma dinamica di 20 livelli di esposizione.

Per ottenere questa gamma dinamica, sul sensore viene installata un'elettronica aggiuntiva. Oltre a un fotodiodo, ogni pixel è dotato di un circuito chiamato LOFIC (lateral overflow integration capacitor)» nel brevetto «. Non posso spiegarti esattamente come funziona, ma il sensore è in grado di memorizzare contemporaneamente sfumature sottili al buio e una luce estremamente forte a livello di pixel.

Il sensore non solo dovrebbe aumentare significativamente la gamma dinamica, ma anche ridurre il rumore dell'immagine. A questo scopo, è presente un circuito separato per ogni pixel.

Realizzazione altamente incerta

Nonostante i suoi vantaggi, non è affatto certo che il brevetto verrà realizzato in un sensore. I costi di produzione giocheranno probabilmente un ruolo importante. Come molti altri produttori di smartphone, Apple utilizza da tempo i sensori fotografici di Sony. Poiché questi sensori vengono prodotti in grandi quantità, sono relativamente economici. Sebbene il fatto che Apple si metta in proprio potrebbe darle un vantaggio innovativo, renderebbe anche la produzione più costosa. È lecito chiedersi se ne valga la pena, soprattutto perché gli smartphone sono già in grado di compensare abbastanza bene la mancanza di dinamica grazie a trucchi software.

Immagine di copertina: Apple

