Novità e trend 24 11

Borslon: Il mouse da gaming che indossi al dito

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 24.11.2026

Borslon trasforma il tuo dito indice in un dispositivo di puntamento e sta raccogliendo fondi con successo su Kickstarter. Resta da vedere se il mouse da dito sia qualcosa di più di un semplice gadget.

Un mouse in mano? Troppo comune. Il Borslon del produttore statunitense Komodo Smart Technology si infila sull'indice destro. Il concetto piace: su Kickstarter ci sono ormai oltre 500 sostenitori con circa 50.000 dollari americani a bordo. L'obiettivo era di 5000 dollari, quindi la campagna ha superato facilmente di dieci volte la cifra ed è ancora attiva fino al 13 dicembre.

Target: giocatori FPS

La struttura in alluminio e plastica è lunga dieci centimetri e larga 3,2 centimetri. Il sensore ottico si trova sotto la punta del dito, quindi si prende la mira con l'indice. Chi non ama la modalità dito può ripiegare il mouse e usarlo in «Handheld Mode» quasi come un mouse normale. Sulla carta, il mouse cablato sembra la lista dei desideri di un gamer:

Sensore PAW3395 con fino a 26.000 DPI

Polling rate di 8000 Hz

Velocità di tracciamento massima di 300 IPS

Accelerazione di 80 g

Peso di appena 36 grammi.

Con queste specifiche, il dispositivo si rivolge ai giocatori FPS. Ovvero fan di giochi come «Counter-Strike 2».

Il mouse dovrebbe poter essere tenuto anche come un mouse classico. Mi fanno male le dita solo a guardarlo.

Fonte: Komodo Smart Technology

Struttura discutibile

Le specifiche dicono poco su come il Borslon si comporti nel gioco reale. Sono scettico. I video mostrano esclusivamente partite contro bot e il giocatore mostra un mirino mediocre nel migliore dei casi. Gli stessi gestori del progetto ammettono che almeno una parte delle immagini lifestyle sono generate dall'IA. Il prototipo presumibilmente funzionante che mostrano nel video sembra decisamente meno elegante.

Anche il concetto dei tasti solleva dubbi. Invece dei soliti tasti sinistro e destro del mouse, ci sono cinque tasti liberamente programmabili all'altezza del pollice, oltre a una rotellina laterale. Indice e medio non ci arrivano, quindi il pollice deve mirare, sparare e saltare. Cose che in «Counter-Strike», «Apex Legends» o «Valorant» accadono contemporaneamente o in rapida successione. Un pollice, tre lavori. E il cavo USB-C poggia permanentemente sul dorso della mano.

Come debbano funzionare i comandi senza i classici tasti del mouse è per me un mistero. Ergonomico, in ogni caso, non sembra.

Fonte: Komodo Smart Technology

Consegna prevista già all'inizio del 2027

La produzione in serie è prevista tra dicembre 2026 e febbraio 2027, con consegne a partire da febbraio 2027. Difficilmente il design cambierà ancora. Chi partecipa presto paga 99 dollari, dopodiché il mouse costerà 110 dollari nell'offerta Kickstarter, mentre il prezzo regolare dovrebbe essere di 158 dollari. Come per ogni campagna di crowdfunding, vale la regola: se qualcosa va storto dopo il finanziamento riuscito o se l'azienda fallisce, i sostenitori rimangono a bocca asciutta.

Se il mouse dovesse effettivamente finire nelle mani dei sostenitori, lo testerò. L'ho ordinato apposta, così non dovrai farlo tu.

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