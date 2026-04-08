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Boom dell'intelligenza artificiale: ora arriva sui server di gioco

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 8.4.2026

Il boom dell'IA non si limita alle schede grafiche e agli hard disk. "I server multiplayer di Stormgate sono andati offline alla fine di aprile perché un'azienda di IA ha preso il controllo del fornitore responsabile. Un incidente isolato? Difficile: il problema è più profondo di quanto sembri.

Prima è stato il crypto mining a stravolgere il mercato delle schede grafiche, poi il boom dell'AI con la carenza di GPU, RAM e SSD. E ora? Ora la crescente fame di infrastrutture per l'intelligenza artificiale sta penetrando nelle strutture dei server che fanno funzionare i moderni giochi online. «Stormgate» è la prima vittima di spicco. Non sarà l'ultima.

La fame di AI sta divorando i server di gioco

«Stormgate» è un RTS free-to-play nello stile di «StarCraft», sviluppato da Frost Giant Studios - un team di ex sviluppatori Blizzard. Il gioco non utilizza server propri, ma si affida a un fornitore esterno per coordinare i server di gioco. In parole povere, un provider di terze parti garantisce che i giocatori possano competere tra loro.

Questo fornitore era Hathora, fino a quando Fireworks AI non l'ha rilevato. Fireworks AI si presenta come una piattaforma per l'inferenza dell'intelligenza artificiale, ovvero un'infrastruttura che esegue modelli di intelligenza artificiale addestrati in tempo reale. Ciò richiede capacità di calcolo. E Fireworks AI la sta ottenendo dall'infrastruttura di gioco di Hathora.

Il risultato è che Frost AI ha preso il controllo di Frost AI.

Il risultato: Frost Giant ha informato i giocatori su Discord che la modalità multigiocatore di «Stormgate» andrà offline alla fine di aprile. Una patch dovrebbe almeno rendere sicura la modalità offline. Non è chiaro se e quando tornerà la modalità online: lo studio sta ancora cercando un nuovo partner.

Non solo «Stormgate»: un problema strutturale

Hathora gestisce anche altri giochi, tra cui «Splitgate 2». Secondo GamesBeat, la società ha intenzione di interrompere l'intera attività di gioco e di passare i clienti a un altro fornitore, Nitrado. «Stormgate» non è quindi l'unico titolo interessato.

Questo rivela un problema fondamentale dell'architettura di gioco moderna: chi esternalizza la propria infrastruttura server ne cede il controllo e si ritrova improvvisamente a mani vuote quando il fornitore cambia settore di attività. In questo caso, l'infrastruttura AI era abbastanza redditizia da spingere una piattaforma specializzata in giochi a uscire completamente dal mercato.

Cosa significa questo per te?

Ovviamente, «Stormgate» è un titolo di nicchia con una base di giocatori gestibile e recentemente recensioni Steam quasi sempre negative. Ma il principio va ben oltre questo gioco. Il multiplayer online è ormai quasi ovunque gestito da server esterni, con vantaggi quali il matchmaking centralizzato, l'anti-cheat e le funzioni di assistenza live. Ma anche con una dipendenza cruciale.

Per molti giocatori, il multigiocatore online non è più in grado di gestire le partite in modo centralizzato.

Per molti giocatori, il boom dell'intelligenza artificiale non è più una questione economica astratta. Sta facendo salire i prezzi di GPU, RAM e SSD. E ora sta dimostrando che può anche mettere a repentaglio direttamente la giocabilità dei titoli - senza preavviso, senza voce in capitolo, solo perché è avvenuta un'acquisizione da qualche parte.

Immagine di copertina: Frost Giant Studios

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