Novità e trend 9 12

Bluetooth invece di premere un pulsante: l'app Liftboy modernizza gli ascensori della metropolitana di Vienna

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 7.5.2025

L'app Liftboy semplifica la vita quotidiana di molti passeggeri: gli ascensori possono essere azionati tramite smartphone, senza contatto, senza internet e con orari di apertura delle porte personalizzabili.

Le Wiener Linien hanno introdotto una nuova app chiamata Liftboy, che per la prima volta consente di azionare gli ascensori delle stazioni della metropolitana di Vienna senza contatto tramite smartphone. L'obiettivo è quello di migliorare l'accessibilità del trasporto pubblico locale, in particolare per le persone con mobilità limitata, le famiglie con passeggini o i viaggiatori con bagagli (pesanti).

Tutti i 109 edifici delle stazioni di Vienna sono dotati di ascensore.

Tutti i 109 edifici delle stazioni della rete Wiener Linien sono privi di barriere architettoniche, con un totale di 291 ascensori disponibili. Tuttavia, molte persone incontrano regolarmente delle difficoltà: I pulsanti sono a volte difficili da raggiungere, il tempo di apertura standard delle porte di tre secondi è spesso troppo breve e il funzionamento senza contatto è igienicamente vantaggioso nelle stazioni affollate. L'app Liftboy mira a porre rimedio a tutto questo e a rendere la metropolitana più inclusiva

Come funziona l'app

L'app Liftboy è stata sviluppata dal produttore tedesco di ascensori Schaefer GmbH e funziona tramite Bluetooth. Gli utenti possono chiamare l'ascensore tramite il proprio smartphone e azionarlo anche all'interno della cabina. Non è necessario creare un account utente o stabilire una connessione a internet. È sufficiente attivare il Bluetooth e la condivisione della posizione.

L'app Liftboy visualizza i comandi di controllo dell'ascensore.

Fonte: Wiener Linien

L'app ti permette di estendere il tempo di apertura della porta dai tre secondi standard fino a dodici secondi. Puoi anche richiedere l'ascensore in anticipo da una distanza massima di dieci o 15 metri utilizzando il tuo smartphone. È inoltre possibile selezionare il piano desiderato all'interno dell'ascensore tramite l'app. L'interfaccia utente dell'app è stata sviluppata secondo il principio del multisenso.

Disponibilità tecnica

Liftboy è disponibile gratuitamente nell'Apple App Store (da iOS 14.0) e nel Google Play Store (da Android 9). Tutti gli ascensori compatibili nelle stazioni sono contrassegnati da un codice QR che conduce direttamente al download dell'app. L'applicazione è attualmente in fase di test in diverse stazioni. Tutti gli ascensori della rete saranno convertiti di conseguenza entro la fine del 2025.

Gli adesivi presenti nelle stazioni della metropolitana riportano il nome dell'ascensore e sono dotati di un codice QR.

Fonte: Wiener Linien

Parallelamente all'implementazione dell'app, Wiener Linien sta lavorando anche ad altri miglioramenti. Sono stati introdotti annunci vocali in tedesco e inglese in una selezione di ascensori per rendere udibile lo stato dell'ascensore alle persone ipovedenti. Gli utenti possono anche effettuare una chiamata di emergenza direttamente tramite l'app Liftboy se l'ascensore si blocca o si verifica un'altra situazione di emergenza.

Classificazione internazionale: c'è qualcosa di paragonabile?

L'app Liftboy è attualmente una delle prime del suo genere nel trasporto pubblico in Europa. Esistono sviluppi simili in altre regioni del mondo, ma per lo più nel contesto di edifici commerciali o di progetti pilota. Ad esempio, l'autorità dei trasporti TTC di Toronto, in Canada, è alla prova del controllo degli ascensori tramite app e Bluetooth in cinque stazioni della metropolitana.

Immagine di copertina: Linee di Vienna

Mi piace questo articolo! A 9 persone piace questo articolo