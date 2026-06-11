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Bluesky lancia «Communities», gruppi tematici in stile Reddit

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 11.6.2026

La piattaforma social Bluesky rompe con il classico modello di Twitter e nei prossimi mesi introdurrà le cosiddette «comunità», dove persone con interessi simili potranno scambiarsi opinioni.

«» Se usi Bluesky, nei prossimi mesi scoprirai una nuova funzionalità chiamata " «" Communities». Lo ha annunciato il Head of Product Alex Benzer sulla piattaforma. Si tratterà di aree o gruppi in cui persone con interessi simili potranno conversare su un argomento comune. Il concetto ricorda piattaforme come Reddit, in cui le discussioni sono organizzate in gruppi tematici.

Cosa sono i feed, cosa sono le community?

Attualmente Bluesky assomiglia in gran parte al servizio di microblogging Twitter: gli utenti possono condividere testi e immagini che compaiono nel feed di altre persone e che possono essere apprezzati, condivisi e commentati. Il feed determina quali articoli ti vengono mostrati e in quale ordine, ad esempio in base agli account ai quali ti sei abbonato, agli argomenti o ai consigli algoritmici. Gli utenti possono anche passare da un feed all’altro.

Le community, invece, permettono di creare gruppi di interesse. Gli utenti possono unirsi a queste community e pubblicare articoli, ad esempio sull’argomento della casa intelligente, dei mattoncini o dell’uncinetto.

Ogni Community ha le proprie regole e i propri meccanismi di moderazione. Questo crea diversi spazi di discussione con argomenti e norme ben definiti. Le Community aggiungono ai feed esistenti una componente sociale, più orientata al senso di appartenenza e all’organizzazione comunitaria.

Struttura aperta grazie al protocollo AT

Dal punto di vista tecnico, la funzionalità si basa sul protocollo decentralizzato Authenticated Transfer Protocol (protocollo AT), che funge anche da base per Bluesky. Esso separa diverse funzioni come l'archiviazione dei dati, la visualizzazione dei contenuti e la moderazione. Anche altre app social possono essere realizzate con il protocollo AT. Ne trovi alcune elencate qui.

Benzer sottolinea che, grazie al protocollo AT, le community rappresentano una nuova «struttura per tutti»: ogni servizio che utilizza il protocollo AT può supportare le community.

Le comunità avranno i propri siti web

Ogni comunità avrà un sito web e sarà raggiungibile tramite un URL indipendente dall'app Bluesky. Secondo Benzer, gli amministratori avranno completa libertà di progettazione per il sito web della loro comunità.

All’avvio della nuova funzionalità ci saranno inizialmente tre regole di accesso che determinano l’accesso dei nuovi partecipanti: accessibile al pubblico, accesso su richiesta e privato senza visibilità pubblica.

Le community dovrebbero apparire su Bluesky entro la fine dell’anno.

Immagine di copertina: Shutterstock/Koshiro K

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