Novità e trend 1 1

Blizzcon 2026: "World of Warcraft Forever", "Diablo V", nuovo "Starcraft" e altro ancora

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 13.9.2026

Dopo due anni di assenza, la BlizzCon torna in grande stile: "World of Warcraft Forever", uno sparatutto open-world di "StarCraft" e "Diablo V" mandano in estasi i fan alla fiera di Blizzard.

Se Blizzard mi invita appositamente a Los Angeles, significa che c'è qualcosa da vedere. E infatti c'era. Alla Blizzcon hanno debuttato ben tre, o meglio due giochi e mezzo. Oltre a questo, ci sono state notizie su adattamenti televisivi, nuovi eroi per giochi dati per spacciati e un crossover con un noto eroe dei fumetti.

«World of Warcraft Forever» – Plus it up

La domanda su quale gioco i fan di Blizzard attendano con più ansia trova presto risposta durante l'evento di apertura. Quando Holly Longdale, vicepresidente di «World of Warcraft», sale sul palco con il suo splendido cosplay e annuncia: «It’s time to plus it up», il boato diventa assordante. Quando pochi secondi dopo appare un nano dai capelli rossi con un fucile gigantesco e un orso ancora più grande, il pubblico va completamente in delirio. È l'inizio del filmato originale dell'MMO, ormai vecchio di oltre 20 anni, e il preludio al nuovo progetto di «World of Warcraft»: «Forever».

Questo riporta indietro le lancette dell'orologio, ma questa volta l'esperienza di gioco classica dovrebbe essere mantenuta costantemente. Anche se non è del tutto vero: ci sono infatti nuove aree all'interno di Azeroth. Ad esempio, la famosa cupola magica nelle montagne di Alterac sarà accessibile per la prima volta, nascondendo al suo interno un nuovo dungeon. Anche la grafica è stata migliorata, ci sono oltre 1000 nuove missioni, una nuova razza, abilità rivisitate e, grazie al sistema Legacy, progressi condivisi tra i personaggi.

E c'è persino il supporto per il controller. Pazzesco.

Quando: 4 novembre

Dove: PC

«Diablo V» – è tornato

In occasione del 30° anniversario di «Diablo», c'è stata probabilmente la sorpresa più grande della giornata: l'annuncio di «Diablo V». Che un nuovo capitolo fosse in lavorazione era chiaro, ma che Blizzard scoprisse le carte così presto è qualcosa che pochi si aspettavano. Ci vorranno comunque almeno tre anni prima di poter giocare al quinto capitolo.

Tuttavia, oltre al breve teaser trailer, sono emersi alcuni dettagli. Il gioco dovrebbe essere ambientato in un'epoca in cui Diablo ha vinto e Sanctuary è stata annientata. Non esistono più città; al loro posto, viaggerai per il mondo con una carovana.

Quando: 29 settembre

Dove: sconosciuto

«Starcraft» diventa uno sparatutto

Le voci su un nuovo gioco di «Starcraft» circolano da tempo. Era giunto il momento per un nuovo capitolo. L'ultima campagna di «Starcraft 2» è uscita dieci anni fa. Quando Dan Hay sale sul palco con la frase sinistra «It’s time to build a team for an interstellar war», anche all'ultimo delle 5000 persone in sala è chiaro: «Starcraft» è tornato, baby. Anche se dovremo aspettare ancora molto tempo prima che il gioco esca.

È stato mostrato un trailer cinematografico tipico di Blizzard, pieno di sangue, dramma e distruzione. Del gioco in sé non è stato mostrato nulla e non si sa molto altro se non che dovrebbe essere uno sparatutto open-world. Molti anni fa c'era già stato un tentativo simile con «Starcraft Ghost», che però fu cancellato prematuramente.

Quando: primavera 2030

Dove: sconosciuto

Serie Netflix di «Diablo»

A parte l'annuncio, non ci sono state informazioni sull'adattamento animato Netflix della saga infernale. Dall'esultanza del pubblico si può dedurre che l'attesa sia comunque gigantesca. Non solo: Blizzard ha lasciato intendere che presto anche i fan di «Overwatch» e «Warcraft» potrebbero avere di che gioire.

Netflix e Blizzard collaborano.

Fonte: Blizzard

Quando: sconosciuto

Dove: Netflix

«Overwatch» – Doctrine si mette al servizio

Per il decimo anniversario del fortunato hero-shooter, viene presentato un trailer animato mozzafiato. Mostra Doomfist insieme a Black Widow e Reaper mentre liberano una misteriosa persona da una prigione vulcanica islandese. Si rivela essere Doctrine, il 54° personaggio giocabile di «Overwatch». Il luogo dell'azione si chiama Grímsvötn e funge anche da nuova mappa di scorta. Doctrine può essere provato in anteprima fino al 14 settembre.

Quando: 6 ottobre

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S

«Diablo 4» riceve rinforzi

Deckard Cain ritorna nella prossima stagione intitolata «Hell’s Legacy». Lì dovrai affrontare nuovamente i tre signori del male: Baal, Mephisto e Diablo. Dovrai decidere quale dei loro frammenti d'anima vorrai portare dentro di te. Questo influenzerà l'intera stagione.

Per il 2027 è stata inoltre anticipata l'Amazzone come prossima classe, che avrà in dotazione una nuova arma a lancia.

Contemporaneamente è stata annunciata la versione per Switch 2 di «Diablo 4». Come possono testimoniare tutti coloro che usano Steam Deck e simili, il gioco è perfetto per le console portatili.

Quando: 15 settembre

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

«Diablo Immortal» incontra Spawn

Blizzard collabora con la leggenda dei fumetti Todd McFarlane e porta il suo personaggio cult Spawn in «Diablo Immortal». Il crossover a tempo limitato fa parte del nuovo aggiornamento «Made to Suffer» ed è, secondo le parole dello stesso Todd: «A Match Made in hell». Sembra proprio che dovrò reinstallarlo.

Quando: 29 settembre

Dove: PC, iOS, Android

«Hearthstone» – l'espansione promette caos

Il popolare gioco di carte riceve una nuova espansione con «Reign of Black Empire». Qui gli antichi dei si scontrano con i Titani. Anche la nuova parola chiave «Assemble» suona interessante. Le carte con questa parola possono essere unite. «Siamo già curiosi di vedere quali combo assurde ne verranno fuori», dice Blizzard durante la presentazione, esprimendo esattamente ciò che tutti pensano.

Inoltre, c'è una nuova classe: il Monaco Pandaren. Arriverà però solo l'anno prossimo. Altrettanto eccitante sembra la nuova modalità Battlegrounds due contro due. Finalmente potrò dare la colpa agli altri quando perdiamo.

Quando: 20 ottobre

Dove: PC, Android, iOS

«World of Warcraft Midnight: Eclipse» – il prossimo capitolo

Con «Eclipse» arriva il prossimo grande aggiornamento per l'espansione attuale. In esso, Xal’atath è vicina al suo obiettivo di possedere l'anima del mondo.

Le conseguenze porteranno direttamente al capitolo successivo, che porta il nome di «The last Titan». Dovrebbe «riportare la guerra (War) in Warcraft, con eserciti e battaglie gigantesche», promette Logdale.

Quando: inizio 2027

Dove: PC

«Warcraft 3 Reforged» – campagna inedita

«Forsaken Kingdom» è il nome della prima nuova campagna di «Warcraft» da 25 anni a questa parte. Per l'occasione, Blizzard aveva in serbo un altro trailer epico che termina con una nuvola scura che nasconde qualcosa di gigantesco.

È stato il primo gioco di cui è stato mostrato il gameplay. Non è un caso, dato che l'espansione è già disponibile.

Quando: disponibile

Dove: PC

«Heroes of the Storm» viene resuscitato

A dire il vero, il MOBA non era mai scomparso, ma lo sviluppo era stato interrotto quattro anni fa. Contro i giganti del genere «League of Legends» e «Dota», nemmeno la potenza concentrata degli eroi Blizzard era riuscita a fare molto. Tanto più sorprendente è stato l'annuncio da parte dello studio di una nuova eroina: Xal’atath da «World of Warcraft».

Quando: 28 settembre

Dove: PC

Mi piace questo articolo! A 1 persona piace questo articolo.







