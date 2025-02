Novità e trend 38 8

Bigme lancia uno smartphone Android con display e-ink

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 10.2.2025

Batteria di lunga durata e ideale per leggere i testi più lunghi: Il Bigme HiBreak Pro è un piccolo e-reader con tecnologia smartphone e sistema operativo Android.

Il produttore cinese lavora con i display e-ink da 15 anni. Questi display sono noti soprattutto per gli e-reader, ma Bigme li utilizza anche per gli schermi di computer, tablet e smartphone.

Come funziona un display e-ink Questa tecnologia ci è nota soprattutto per gli e-reader e si basa sull'inchiostro elettronico. Consiste in piccole capsule con particelle che si spostano verso l'alto a seconda della loro polarità e sono quindi visibili. Il grande vantaggio: la visualizzazione statica dello schermo non richiede elettricità

Il Bigme HiBreak Pro presentato ora è già la seconda generazione di un telefono cellulare con display e-ink. Rispetto al suo predecessore, le caratteristiche dello smartphone sono state notevolmente migliorate.

Android 14 e un discreto processore

Il MediaTek Dimensity 1080 è un processore di fascia media abbastanza aggiornato, utilizzato anche da Samsung nell'A34, ad esempio. Permette di eseguire Android 14 e quindi tutte le app attuali. Il predecessore utilizzava un processore molto più debole e funzionava solo con Android 11. Il processore è dotato di 8 gigabyte (GB) di RAM e il produttore ha previsto anche 256 GB di spazio di archiviazione.

Grazie ad Android 14, tutte le app attuali funzionano - ma solo in bianco e nero.

Altre novità: comunicazioni mobili 5G, scanner di impronte digitali e NFC per i pagamenti wireless. Tutto questo in realtà è scontato, ma finora mancava. Anche la fotocamera è stata aggiornata: il Bigme HiBreak Pro ha ora un sensore da 20 megapixel, che promette immagini ragionevolmente utilizzabili. Tuttavia, non devi aspettarti miracoli dalla selfie cam da 5 megapixel.

Con 4500 mAh, la batteria è notevolmente più capiente rispetto a quella dell'HiBreak senza Pro da 3300 mAh. Questo dovrebbe aumentare sensibilmente la durata della batteria. Anche se il produttore non fornisce dettagli specifici, il modello precedente aveva già una durata dello schermo attivo fino a 12 ore. La batteria può essere ricaricata via cavo con una potenza di 18 watt.

Schermo E-Ink anche per i video

Il punto di forza è e rimane lo schermo con tecnologia e-ink. Ora misura 6,13 pollici invece di 5,84 pollici e la densità di pixel è leggermente superiore rispetto al passato. Tuttavia, dovrai rinunciare a un display a colori: le app vengono visualizzate solo in bianco e nero. La retroilluminazione garantisce che lo schermo sia visibile anche al buio. Il display è privo di interferenze con le applicazioni.

Il display è privo di luce blu e di sfarfallii, il che lo rende particolarmente facile da vedere, ideale per testi o siti web statici. Ma anche lo scorrimento dovrebbe essere abbastanza fluido. È persino possibile riprodurre video con un frame rate massimo di 21 fotogrammi al secondo.

Lo schermo è ideale per chi legge molte email, siti web o testi sul proprio smartphone.

Lo smartphone è pensato principalmente per chi vuole o deve leggere molto mentre viaggia. Il produttore ha integrato numerose funzioni speciali per questo scopo. Ad esempio, è possibile modificare facilmente la dimensione e la spaziatura dei caratteri e attivare la modalità notturna. Le lettere bianche vengono visualizzate su uno sfondo nero. I testi possono anche essere tradotti direttamente nel linguaggio parlato o in un'altra lingua. Puoi anche contrassegnare o commentare direttamente i passaggi dei testi.

L'HiBreak Pro può già essere preordinato sul sito web del produttore al prezzo di 439 dollari. Non è ancora chiaro se e quando arriverà in Europa.

Bigme non è l'unico produttore a combinare e-ink e smartphone. Ad esempio, Onyx ha annunciato il Boox Palma 2 con caratteristiche simili alla fine del 2024, che è già disponibile nel nostro negozio. Tuttavia, dovrai fare a meno delle funzioni di telefono e cellulare.

