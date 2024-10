Onyx presenta il successore del suo e-reader in formato smartphone

Onyx ha dato una nuova edizione al suo e-reader più piccolo. Il Boox Palma 2 è dotato di un processore più veloce. È stato inoltre aggiunto un sensore di impronte digitali. Tuttavia, il nuovo e-reader con display a colori, il Note Air4 C, non ha subito grandi cambiamenti.

L'Onyx Boox Palma 2 colpisce per le sue dimensioni compatte di 6,13 pollici e un peso di 170 grammi. Questo formato corrisponde a uno smartphone di piccole dimensioni al giorno d'oggi. Come il suo predecessore Boox Palma, la nuova versione ha uno schermo E-Ink-Carta 1200 con una risoluzione di 1648 × 824 pixel. Questo schermo visualizza i contenuti in modo simile alla carta e richiede molta meno energia rispetto agli schermi OLED.

Il nuovo Boox Palma 2 è dotato di un processore octa-core più veloce. Il dispositivo ha sei gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. La fotocamera posteriore da 16 MP del suo predecessore è presente anche sul Boox Palma 2, ma è destinata meno alle belle foto e più alla scansione dei documenti. Come il Boox Palma 2, anche il Boox Palma 2 è dotato di un processore octa-core più veloce.

Come nel Boox Palma, c'è spazio anche per una batteria da 3950 mAh. Anche in questo caso è presente un pratico pulsante aggiuntivo, il cui scopo può essere stabilito da te. La vera novità è il sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione.

Mentre il predecessore era ancora equipaggiato con Android 11, ora viene utilizzato Android 13. Android 15 è attualmente in fase di lancio. La compatibilità con il Google Play Store è pratica. Ciò significa che potrai scaricare l'app del tuo e-reader preferito.

L'Onyx Boox Palma 2 in nero con la portata di consegna.

Fonte: Boox

La Boox Palma 2 è disponibile in bianco o nero a poco meno di 300 euro (RRP). Si tratta dello stesso prezzo del suo predecessore al momento dell'uscita. Puoi preordinarlo già sul sito web del produttore statunitense. Quando arriverà esattamente da noi è ancora in fase di chiarimento.

Onyx Boox Note Air4 C con alcuni miglioramenti

Onyx sta migliorando anche il suo coloratissimo e-reader con funzione note. Il nuovo Note Air4 C ha una dimensione di 10,3 pollici, pesa 420 grammi e ha un display e-ink a colori Kaleido 3. Si tratta dell'ultima versione della tecnologia dell'e-reader colorato. La risoluzione rimane la stessa del suo predecessore. Per i contenuti in bianco e nero è di 2480 × 1860 pixel (300 ppi), mentre l'e-reader visualizza i contenuti a colori a 1240 × 930 pixel (150 ppi).

Secondo Onyx, il nuovo SoC Qualcomm è fino al 50 percento più veloce del SoC del suo predecessore. Anche la frequenza di aggiornamento è migliorata. L'e-reader è dotato di tecnologia Wacom per il riconoscimento della penna. Ciò significa che riconosce i diversi livelli di pressione quando si disegna e si scrive.

Il Note Air4 C con display a colori e riconoscimento della penna.

Fonte: Boox

L'e-reader è dotato di Android 13 e si dice che offra una nuova interfaccia utente simile a quella dei tablet. Questo dovrebbe rendere più facile l'organizzazione delle app. Il suo predecessore aveva un display un po' caotico. Per il resto, il Note Air3 C aveva già alcuni punti di forza

Potrai acquistare il Note Air4 C per poco meno di 550 euro (RRP) con stilo incluso. Anche in questo caso ci vorrà un po' prima che arrivi da noi.