Biblioteche di famiglia: la migliore funzione di Steam è ora disponibile e tutti ne beneficiano

Steam ha rilasciato Steam Family per tutti gli utenti. In questo modo è molto facile rendere disponibili gratuitamente i giochi della libreria ai membri della famiglia. Tuttavia, ci sono anche alcune piccole restrizioni.

C'è una buona notizia per gli utenti di Steam: Ora è molto più facile condividere i giochi con gli altri e utilizzare un pool comune di giochi. Dopo una fase di test, la nuova cosiddetta Steam Family è ora disponibile per tutti su Steam. Puoi usarla per creare una famiglia e invitare fino a cinque altre persone.

Tutti i giochi per tutti i membri della famiglia

Il punto forte è che ogni persona porta la propria libreria di giochi nella famiglia e tutte le librerie sono aperte a tutti. In altre parole, i membri della tua famiglia ti offrono una selezione di giochi più ampia e gratuita. A differenza della precedente visione della famiglia, non importa se i membri della famiglia sono online su Steam o meno. Inoltre, è fantastico che ogni persona riceva i propri salvataggi di gioco e possa ottenere i propri successi su Steam.

I giocatori ai videogiochi possono solo sognare una simile condivisione di giochi. Sulla Playstation, ad esempio, la condivisione funziona solo tramite SharePlay. Questa funzione è pensata per le sessioni di prova con un amico. Puoi invitare qualcuno a guardare il gioco con te. Anche questa sessione si conclude dopo soli 60 minuti.

Questi sono i limiti della famiglia Steam

La Famiglia Steam non significa che solo una persona deve acquistare il gioco e tutti e sei i membri della famiglia possono iniziare subito a giocare in multiplayer. Il numero di giocatori simultanei dipende dal numero di copie del gioco acquistate nelle librerie. Ad esempio, se due membri della famiglia possiedono "Satisfactory", tutte e due le persone della famiglia possono giocare ai videogiochi contemporaneamente. Se solo una persona ha acquistato il gioco, questo è disponibile una sola volta.

Una restrizione piuttosto morbida è la dichiarazione di Steam secondo cui la Famiglia Steam è "destinata a persone che vivono nello stesso nucleo familiare". Non si tratta di un divieto esplicito di invitare persone con altri indirizzi. Tuttavia, l'uso delle nuove opzioni sarà monitorato e le regole potrebbero essere modificate in futuro.

Non è inoltre possibile invitare persone con altri indirizzi.

Non è inoltre possibile effettuare il "family hopping". Se entri in una famiglia, puoi entrare in un'altra famiglia solo dopo un anno al massimo, anche se nel frattempo lasci la famiglia. Anche il posto vacante in una famiglia può essere riassegnato solo dopo un anno.

Gli studi di sviluppo devono inoltre accettare che i loro giochi possano essere condivisi attraverso la libreria di famiglia. Se uno studio non lo permette, dovrai acquistare tu stesso i suoi giochi per poterli utilizzare. Puoi trovare un elenco di giochi che consentono la condivisione tramite Steam Family qui.

Tieni presente che le sanzioni riguardano tutti. Se condividi un gioco e un membro della tua famiglia viene sorpreso a barare, ad esempio, non solo il suo account verrà bannato, ma anche il tuo. Se vuoi essere assolutamente sicuro che questo non accada, dovresti escludere il gioco in questione dalla condivisione tramite la libreria.

Opzioni di protezione dei giovani nella famiglia Steam

Con Steam Family puoi gestire anche l'accesso dei tuoi figli. Steam distingue quindi tra "adulti" e "bambini". Questo ruolo viene definito nel momento in cui una persona entra a far parte della famiglia

Ogni adulto può invitare i propri figli in un'altra famiglia.

Ogni adulto può invitare nuovi membri della famiglia ed escludere membri della famiglia. Tutti gli adulti hanno anche accesso alle impostazioni del controllo parentale. Ad esempio, puoi specificare a quali giochi i bambini possono giocare ai videogiochi. Le opzioni avanzate di controllo parentale includono le impostazioni per l'utilizzo da parte dei bambini del negozio, del laboratorio e delle funzioni della Community come le chat e i gruppi. Puoi anche impostare gli orari di gioco consentiti per ogni giorno della settimana e visualizzare i registri delle ore di gioco.

I bambini possono inviare suggerimenti di acquisto per i giochi di loro interesse. Gli adulti vedranno il suggerimento nel loro account e potranno acquistare il gioco o rifiutare il suggerimento.

Puoi leggere tutto sulla famiglia Steam qui.