"Battlefield 6: annunciata la modalità battle royale gratuita "Redsec

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 28.10.2025

EA continua la sua marcia trionfale senza precedenti con "Battlefield 6". Dopo un enorme clamore e un lancio di successo, arriva il prossimo momento di gloria per i fan dello sparatutto distruttivo: la modalità battle royale "Redsec".

Si vociferava da tempo, ora è ufficiale: «Battlefield 6» avrà una modalità battle royale. La cosa migliore è che «Redsec» è gratuito e disponibile da subito.

Qui puoi vedere un primo trailer di gameplay - che include una musica di sottofondo di Tupac e Dr Dre:

Ecco come si presenta la mappa «Fort Lydon» - un anello di fuoco ardente ridurrà la zona giocabile di round in round:

Come nelle altre modalità di «Battlefield 6», anche in «Redsec» ci sono veicoli che puoi usare per creare il caos. Il trailer mostra barche, auto, carri armati ed elicotteri. Gran parte della mappa sarà distruttibile: nel trailer, un enorme grattacielo nel bel mezzo del caos di Battle Royale crolla dopo essere stato colpito da un missile.

La modalità di gioco Redsec prevede due modalità di gioco.

«Battlefield Redsec» è disponibile ora per PS5, Xbox Series X/S e PC. Se possiedi già «Battlefield 6», puoi avviare la modalità direttamente nel menu dopo un aggiornamento.

Immagine di copertina: EA

