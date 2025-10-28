"Battlefield 6: annunciata la modalità battle royale gratuita "Redsec

Test del prodotto
"Call of Duty Warzone" è un Battle Royale con 150 giocatori e gratuito
di Philipp Rüegg
EA continua la sua marcia trionfale senza precedenti con "Battlefield 6". Dopo un enorme clamore e un lancio di successo, arriva il prossimo momento di gloria per i fan dello sparatutto distruttivo: la modalità battle royale "Redsec".
Si vociferava da tempo, ora è ufficiale: «Battlefield 6» avrà una modalità battle royale. La cosa migliore è che «Redsec» è gratuito e disponibile da subito.
Qui puoi vedere un primo trailer di gameplay - che include una musica di sottofondo di Tupac e Dr Dre:
Ecco come si presenta la mappa «Fort Lydon» - un anello di fuoco ardente ridurrà la zona giocabile di round in round:
Come nelle altre modalità di «Battlefield 6», anche in «Redsec» ci sono veicoli che puoi usare per creare il caos. Il trailer mostra barche, auto, carri armati ed elicotteri. Gran parte della mappa sarà distruttibile: nel trailer, un enorme grattacielo nel bel mezzo del caos di Battle Royale crolla dopo essere stato colpito da un missile.
La modalità di gioco Redsec prevede due modalità di gioco.
«Battlefield Redsec» è disponibile ora per PS5, Xbox Series X/S e PC. Se possiedi già «Battlefield 6», puoi avviare la modalità direttamente nel menu dopo un aggiornamento.
Il mio amore per i videogiochi si è svegliato alla tenera età di cinque anni con il Gameboy originale ed è cresciuto a dismisura nel corso degli anni.
«Redsec» è l'abbreviazione di «Redacted Sector» - un pezzo di terra in una versione della California devastata dalla guerra. Secondo EA, è «la mappa di Battlefield più grande di tutti i tempi». Come nei giochi battle royale, salti da un aereo, atterri nella zona di guerra e cerchi di equipaggiarti il più velocemente possibile. Prima di ogni salto, scegli una classe: assalto, ingegnere, supporto o ricognizione. Come al solito, ogni classe ha i suoi vantaggi, alcuni dei quali sono stati adattati alla nuova modalità di gioco.
Al lancio sono previste due modalità di gioco. Innanzitutto, una modalità Battle Royale classica con squadre (da due o quattro giocatori - manca ancora una modalità in solitaria) e 100 giocatori. In secondo luogo, la modalità «Gauntlet» basata su missioni. In questa modalità, otto squadre partecipanti devono completare diverse brevi missioni sul campo di battaglia. Con «Battlefield Portal» sarà anche possibile creare modalità di gioco personalizzate e cambiare la mappa.
