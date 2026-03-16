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Batterie alla prova del "Saldo": quelle economiche battono quelle costose

Martin Jungfer Traduzione: tradotto automaticamente 16.3.2026

Per una "buona" batteria ricaricabile AA non devi spendere più di 1,80 franchi l'una. Se ne vuoi una "molto buona", dovrai scavare molto di più nelle tue tasche.

Le batterie AAA sono tra le batterie che si usano spesso in casa. Per questo è ancora più sensato utilizzare quelle ricaricabili. Questo è un bene per l'ambiente e per il tuo budget. Le batterie ricaricabili hanno un migliore equilibrio ambientale dopo appena 20-30 cicli di ricarica. Dopo appena cinque o sei ricariche, inoltre, si sono ammortizzate dal punto di vista economico.

La rivista svizzera dei consumatori «Saldo» ha fatto provare le batterie AA di dodici produttori. I risultati del laboratorio di prova sono una gioia per tutti coloro che amano dubitare che i costosi prodotti di marca valgano comunque i soldi spesi.

Il premio «consiglio per gli acquisti» va a una confezione da quattro batterie AA ricaricabili con capacità di 2100 mAh vendute da Landi. Prezzo unitario: 1,80 franchi. Il voto della scuola: 5.1*. Con questo «Good», le batterie del marchio Xinergy di Landi hanno raggiunto il terzo posto.

(*Per i nostri lettori in Germania: in Svizzera il voto 6 è il migliore a scuola.)

Le migliori batterie ricaricabili AA sono di Coast

Il produttore Coast si è aggiudicato il primo posto alla prova con la Zithion-X. Questo modello ha una capacità di 2400 mAh. Il punteggio complessivo è di 5,5, ovvero un «Ottimo». Nelle due sottocategorie «durata» e «autoscarica» le batterie Coast sono state imbattibili. Io stesso uso queste batterie Coast da due anni e posso quindi confermare che continuano a fornire energia sufficiente anche dopo molti cicli di ricarica. Un altro vantaggio dal mio punto di vista: posso caricarle con un cavo USB-C e non ho bisogno di un caricatore aggiuntivo.

Batterie + pile CHF 29.90 CHF 7.48 / 1pz. Coast Zithion-X USB-C 4 pz., AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2400 mAh 344

Posizione 2 per Panasonic e Eneloop

Sono i preferiti della Community: gli Eneloop di Panasonic. L'amore si riflette in una media di 4,8 stelle nelle valutazioni dei clienti. Alla prova di «Saldo», con un punteggio medio di 5,4, hanno mancato di poco la «valutazione molto buona». Il loro vantaggio rispetto al vincitore del test: costano solo la metà.

Batterie + pile CHF 38.– CHF 4.75 / 1pz. Panasonic eneloop 8 pz., AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2000 mAh 525

«Buone» sono altre cinque batterie AA ricaricabili

Tra le «buone batterie AA» ci sono quelle di Varta e Duracell con prezzi di quasi sette franchi l'una. Le differenze di qualità sono dell'ordine di uno o due decimi. Quindi puoi acquistare le batterie Ladda di Ikea e quelle ricaricabili del marchio Mediamarkt senza alcuno svantaggio rispetto ai prodotti di marca più costosi. Anche la batteria ricaricabile AA di GP è «buona» - ed è anche un affare.

Una nota importante sui prezzi: «Saldo» ha acquistato le batterie di marca da rivenditori come Coop o Jumbo e in alcuni casi ha pagato prezzi molto alti. Ad esempio, la confezione da quattro pile Duracell costava 26,95 franchi. A questo proposito, il prezzo per unità può anche rientrare nella fascia delle batterie economiche non di marca, se sai dove comprare. For example here.

Gli energizzatori falliscono

Ovviamente, le batterie AA di Energizer non erano adatte alla procedura di test. Dopo 200 ricariche, «erano inutilizzabili», scrive «Saldo». In laboratorio è stato misurato un tempo di funzionamento di soli sei minuti. In confronto, la batteria Landi durava ancora più di due ore.

Batterie + pile Sconto sulla quantità CHF 8.50 da 3 Pezzi CHF 2.13 / 1pz. Energizer Recharge Power Plus 4 pz., AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2000 mAh 147

Anche le «M Power Accu» di Migros non hanno superato il test di durata della carica. Come i modelli Energizer, hanno ricevuto il voto «insoddisfacente».

Non sono fatte per essere conservate a lungo

«Saldo» ha anche fatto una prova sulla capacità delle batterie piene dopo essere state conservate a temperatura ambiente per 60 giorni. Le batterie IKEA hanno perso il 12 percento della loro capacità durante questo periodo, mentre le batterie GP hanno perso fino al 15 percento. Le batterie Coast hanno perso solo l'8 percento, il valore migliore. Il vantaggio di Coast è che i modelli funzionano con la tecnologia al litio, mentre tutti i concorrenti alla prova funzionano con l'idruro di nichel-metallo.

Troverai il rapporto completo del test nel numero 04/2026. Per leggere l'articolo online, è necessario un abbonamento a «Saldo».

Immagine di copertina: Martin Jungfer

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