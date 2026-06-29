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Basta con i profili anonimi: Netflix introduce l'obbligo di inserire l'indirizzo e-mail per gli utenti condivisi

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 29.6.2026

Netflix inasprisce le regole per i profili dei suoi utenti: d’ora in poi, ogni profilo dovrà avere un proprio indirizzo e-mail. Questo sta suscitando critiche tra gli utenti.

Con i profili utente personalizzabili puoi mettere ordine nel tuo account Netflix. Che tu crei profili per altre persone che usano il tuo account o per te stesso, magari per separare chiaramente documentari e serie TV, la scelta sta a te. Ora, a quanto pare, Netflix vuole mettere fine a questa gestione semplificata dei profili: Ars Technica riporta che, dal 15 giugno, il fornitore di servizi di streaming sta introducendo gradualmente una modifica che vincola ogni profilo a un indirizzo e-mail separato. Fanno eccezione i profili per bambini, per i quali non è ancora previsto di inserire un indirizzo e-mail.

Condivisione dell’account e profili utente: qual è la differenza? Utenti diversi – cioè la condivisione dell’account – e i profili utente non hanno nulla a che vedere l’uno con l’altro. Netflix ti permette di condividere gratuitamente il tuo account con le persone che vivono con te. Per accedere, basta che usino le tue credenziali. Non importa quanto sia grande la tua famiglia: il tuo abbonamento, però, limita il numero di riproduzioni simultanee. Per organizzarti meglio, puoi creare un profilo dedicato per ogni persona. Lì puoi personalizzare le liste di preferiti e le impostazioni, come le lingue preferite. Sono possibili fino a cinque profili per ogni account.

Qui in Germania la modifica non è ancora arrivata: Posso ancora passare da un profilo all’altro e crearne di nuovi senza dover inserire un indirizzo e-mail. Chi è già interessato dalla novità, quando seleziona un profilo utente secondario, viene invitato a inserire un indirizzo e-mail e a verificarlo. A quanto pare è possibile ignorare la richiesta un paio di volte, ma non è possibile aggirarla per sempre. Secondo Ars Technica, Netflix ha confermato che si tratta di una modifica permanente.

Anche prima era possibile inserire un indirizzo e-mail nei profili standard, cioè quelli per adulti. Questo ha il vantaggio che la persona ottiene un accesso indipendente all’account e non deve usare le credenziali dell’utente principale. Al momento dell’accesso, viene inviato un codice all’indirizzo e l’utente lo inserisce per autenticarsi. Ora, però, l’inserimento di un indirizzo e-mail diventa obbligatorio per tutti i profili standard. Questo può essere fastidioso nei profili condivisi, ad esempio sulla TV del salotto. Questi profili non sono associati a nessuna persona in particolare.

Qual è lo scopo di Netflix con questa modifica?

Non è chiaro perché Netflix stia introducendo questa modifica. Non c’è alcun comunicato ufficiale al riguardo. L’azienda ha semplicemente confermato la modifica su richiesta, giustificandola con una maggiore sicurezza e comodità durante lo streaming. Gli utenti su Reddit ipotizzano che l’obbligo di inserire l’indirizzo e-mail permetta un tracciamento più accurato degli utenti. Questo potrebbe essere utilizzato anche a fini di marketing e per ridurre la condivisione non autorizzata degli account.

Dal 2023 Netflix sta cercando di arginare la condivisione non autorizzata delle credenziali di accesso. Tra le misure adottate c’era, tra l’altro, quella secondo cui le persone al di fuori del nucleo familiare possono usare il tuo account solo pagando un canone mensile aggiuntivo, quindi non possono più guardare in streaming gratuitamente. Per questo è già necessario un indirizzo e-mail. Alcuni utenti vedono nel collegamento via e-mail di tutti i profili il passo successivo: l’obbligo di creare un account per ogni utente, come avviene ad esempio con l’abbonamento famiglia di Spotify.

Non c’è però l’obbligo di creare un profilo. La tua famiglia può continuare a guardare tutti i contenuti in streaming tramite un unico profilo.

Immagine di copertina: Shutterstock/Miguel Lagoa

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