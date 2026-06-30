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Basta con i numeri: WhatsApp lancia i nomi utente

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 30.6.2026

WhatsApp introduce i nomi utente: d’ora in poi potrai chattare senza mostrare il tuo numero di telefono. La funzione è in fase di lancio, ma non è ancora disponibile ovunque.

WhatsApp introduce una novità fondamentale: d’ora in poi, chi ti scrive non dovrà più conoscere il tuo numero di cellulare. L’app, infatti, introduce nomi utente univoci. Grazie a questi, in futuro potrai aggiungere contatti senza dover rivelare il tuo numero. Il via libera alla prenotazione è stato dato proprio ieri, lunedì. WhatsApp attiverà gradualmente questa funzione nel corso dell’anno.

Perché WhatsApp fa questo?

Finora ogni contatto aveva accesso al tuo numero di telefono. Ad esempio, anche se lui o lei era con te solo in un gruppo di chat. WhatsApp definisce questa mossa il prossimo grande aggiornamento sulla privacy «» dell’azienda. Il numero è legato a troppi aspetti delicati della tua vita per volerlo condividere con chiunque senza che tu lo voglia.

La funzione si trova nel menu del profilo.

Fonte: WhatsApp

Una volta attivata la funzione, verrà visualizzato solo il nome utente, tranne che per i contatti che avevano già salvato il tuo numero prima dell’introduzione della funzione. Per accedere a WhatsApp, però, ti servirà comunque un numero di cellulare.

Come funziona?

Imposta il nome che preferisci nelle impostazioni. Su Android e iOS trovi questa funzione nel tuo profilo. Per ora, però, la funzione non è ancora disponibile ovunque. Puoi modificare o cancellare il nome in qualsiasi momento. Per il nome che scegli ci sono alcune regole da seguire.

Non può essere più corto di tre né più lungo di 30 caratteri. Deve contenere almeno una lettera e alcuni caratteri speciali non sono ammessi. Anche per il nome ci sono alcune restrizioni, come discorsi di incitamento all’odio, parolacce o marchi protetti e simili. Non c’è una funzione di ricerca utenti. Se vuoi scrivere a qualcuno, devi conoscere il nome esatto. Questo serve a limitare lo spam e le richieste indesiderate.

Se vuoi andare sul sicuro, attiva anche la chiave opzionale per il nome utente di «» . Se questa chiave è impostata, il solo nome utente non basta più. Gli estranei hanno bisogno anche del codice corrispondente per poterti inviare il primo messaggio.

Quando ti registri, però, devi sbrigarti: dato che ogni nome utente deve essere univoco, viene assegnato una sola volta.

Immagine di copertina: Shutterstock

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