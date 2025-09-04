Novità e trend 3 2

Baghdad nel Medioevo: Ubisoft rilascia il Discovery Tour per "Mirage" come app

Ubisoft rilascia la modalità educativa di "Assassin's Creed Mirage". Contiene informazioni di base sulla Baghdad medievale. La differenza rispetto ai precedenti Discovery Tours è che questa volta è disponibile solo come app. Ma è gratuita per tutti.

Si possono accusare i giochi di «Assassin's Creed» di molte cose, ma quando si tratta di creare un'ambientazione storica in un enorme open world sono all'altezza. Ogni volta.

Per creare un'atmosfera storicamente autentica, sono necessarie estese ricerche che vanno ben oltre ciò che vedi nel gioco mentre ci passi davanti. Questo include, ad esempio, la rappresentazione degli artigiani nei cortili e in altre situazioni quotidiane, gli oggetti decorativi, le specialità culturali e rituali, e così via.

Sarebbe un peccato lasciare questa immensa mole di ricerche e la stretta collaborazione con gli esperti di scienze storiche come un mero aspetto secondario del gioco. Dal 2017 in «Assassin's Creed Origins», Ubisoft ha quindi reso i suoi giochi disponibili come sfondo per tour didattici storici per qualche tempo dopo l'uscita. Il cosiddetto Discovery Tour è stato rilasciato ad agosto anche per «Assassin's Creed Mirage» dal 2023. Per la prima volta, non c'è nemmeno bisogno di possedere il gioco per fare un tour vivace della città di Baghdad nel IX secolo: Si tratta di un'applicazione standalone che puoi ottenere gratuitamente per Android e Apple.

Cosa offre l'app «Medieval Baghdad»?

«Assassin's Creed Mirage» « è ambientata al culmine della fioritura culturale e scientifica» della città irachena. L'avventura educativa, come la chiama Ubisoft, è classificata come contenuto educativo nello store di Android ed è disponibile in diverse lingue.

L'applicazione offre due modalità: un viaggio ludico e narrativo in modalità esplorazione, che dovrebbe durare circa due ore, e il codex, dove è possibile consultare nozioni di base sulla vita della città, sull'arte e sulla cultura.

Il Discovery Tour ti offre informazioni storiche sul background dell'ambientazione storica del gioco.

In modalità esplorazione, puoi indagare sui luoghi storici e raccogliere informazioni nell'ambito delle missioni. Per farlo, seleziona le aree evidenziate sulla mappa della città e poi guardati intorno in un panorama tridimensionale. Ci sono brevi sequenze video e un paesaggio sonoro, ma i panorami sono nature morte, quindi non ci sono persone che si muovono. Puoi ottenere alcune informazioni attraverso un mini-gioco di borseggio che funziona allo stesso modo del gioco principale.

Nel codice puoi leggere ancora più informazioni e in alcuni casi puoi anche utilizzare la realtà aumentata. Questa ti permette di proiettare oggetti virtuali sull'immagine della fotocamera del tuo smartphone. In questo modo potrai dare un'occhiata più da vicino agli oggetti sul tuo telefono.

In modalità AR, puoi esaminare gli oggetti esposti direttamente davanti a te.

App invece di modalità

Questa è la prima app del fornitore Ubisoft Limited negli app store. I precedenti tre viaggi storici di scoperta erano disponibili solo per PC e console. Sono disponibili come modalità standalone integrata nel rispettivo gioco principale o come gioco a sé stante al prezzo di circa 20 euro o franchi. L'app è ora gratuita per tutti.

Non esiste una modalità corrispondente in «Assassin's Creed Mirage» e non è più un gioco autonomo. Tutti i contenuti del Discovery Tour possono essere trovati solo nell'app «Medieval Baghdad». Ubisoft afferma che tutti i Discovery Tour sono adatti anche come strumenti didattici per le istituzioni educative. Puoi trovare una panoramica di tutti i Discovery Tour qui.

I vecchi tour educativi ti portano in diverse località del mondo di gioco liberamente esplorabile, dove puoi imparare qualcosa o semplicemente osservare i PNG mentre si fanno i fatti loro. In questa modalità non c'è violenza o combattimento.

L'autenticità storica non è sempre possibile

Nonostante tutte le ricerche, la relazione tra «Assassin's Creed» e le scoperte scientifiche non è priva di sfumature. A volte Ubisoft piega intenzionalmente o meno lo sfondo storico in modo eccessivo. Molto prima dell'uscita dell'attuale gioco «Assassin's Creed Shadows», ambientato nel Giappone feudale, lo studio ha dovuto sopportare molte critiche per le rappresentazioni e i contenuti errati. Il mio collega Domagoj spiega la controversia nel suo articolo.

Ubisoft si è finalmente scusata e ha spiegato in una dichiarazione quali sono le intenzioni dei giochi. Nonostante tutti gli sforzi per creare una «rappresentazione coinvolgente e rispettosa della» storia, i giochi di «Assassin's Creed» non sono mai stati pensati per essere una rappresentazione oggettiva di eventi o persone storiche. Al contrario, i giochi mirano a stimolare la curiosità dei giocatori e a spingerli a scoprire di persona il contesto storico. Nonostante siano in gran parte autentici, i giochi sono storie di fantasia ispirate a eventi e personaggi storici.

Ovviamente, questo richiede decisioni e compromessi, a volte dolorosi. Mentre alcuni aspetti sono mostrati nel modo più accurato possibile, altri sono solo ipotizzati e altri ancora sono ovviamente puramente fittizi.

