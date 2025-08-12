Novità e trend 16 8

Attenzione: rischio di incendio con Sonos Roam

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 12.8.2025

Problemi con Sonos Roam: diversi dispositivi si surriscaldano a tal punto durante la ricarica da fondere connessioni e cavi. Sonos conferma i casi e vuole garantire la sicurezza con un aggiornamento del firmware.

Se possiedi un Sonos Roam di prima generazione, dovresti fare attenzione: Diversi utenti segnalano che il loro dispositivo si surriscalda durante la ricarica. Questo produce fumo e un livello di calore così elevato da fondere la porta USB-C del dispositivo e persino il cavo di ricarica. Sui forum e sui social media circolano immagini di spine bruciate e plastica fusa. Alcuni descrivono anche un distinto odore di bruciato.

Il Sonos Roam può surriscaldarsi.

Fonte: Reddit

Quali sono le cause di questi incidenti

Non è ancora del tutto chiaro il motivo per cui si verifica questo accumulo di calore. Attualmente si pensa che sia più probabile che si verifichi se si lascia il Roam sul cavo di ricarica per troppo tempo, ad esempio durante la notte. In questo modo si sovraccarica la porta di ricarica e la si riscalda a tal punto da deformare e fondere le parti in plastica. Naturalmente, questo è particolarmente problematico se l'altoparlante viene posizionato su una superficie altamente infiammabile, come il divano o una coperta.

Interessante: attualmente questo problema si verifica solo con la prima generazione di Sonos Roam e anche in questo caso solo con «un numero molto limitato di», come afferma lo stesso produttore.

Nessun richiamo, ma un aggiornamento

Per ridurre al minimo il rischio, Sonos intende fornire un aggiornamento del firmware che controlli il processo di ricarica in modo più intelligente. Questo dovrebbe generare meno calore. Il produttore sta inoltre fornendo connessioni leggermente modificate e accessori ottimizzati con i dispositivi Sonos Roam di nuova produzione. Non è ancora chiaro se ci saranno riparazioni gratuite o dispositivi sostitutivi per i proprietari di un modello interessato.

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 16 persone piace questo articolo







