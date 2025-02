Novità e trend 16 4

Attenzione ai vampiri: Buffy torna sullo schermo televisivo!

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 4.2.2025

A distanza di oltre 20 anni dal finale della serie, il momento è finalmente arrivato: Il grande ritorno televisivo di Buffy sta prendendo forma e Sarah Michelle Gellar sta tornando a vestire i panni di Buffy. Ma solo come guest star, perché si tratta di un vero e proprio sequel, non di una rivisitazione.

Chiamate Giles, radunate la Scooby gang: i vampiri stanno tornando. Questa volta, però, non come fumetto o libro e non come radiodramma. È previsto un vero e proprio sequel televisivo con nuovi contenuti. Lo riportano i portali Deadline e Variety. La serie sarà inizialmente trasmessa sul portale di streaming Hulu.

Le star davanti e dietro la macchina da presa

Grande: anche Sarah Michelle Gellar è coinvolta nel ruolo di Buffy Summers! Chiunque pensi che questo sia un atto di disperazione si sbaglia. La serie ruota attorno a una nuova cacciatrice, ma chi sarà esattamente rimane un segreto per il momento. Il premio Oscar Chloé Zhao orchestra l'azione dietro la macchina da presa. Ha vinto questo premio per "Nomadland" e ha diretto anche "Eternals". Lei stessa è stata una grande fan di Buffy e ha seguito da vicino la serie negli anni della giovinezza.

La sceneggiatura è stata scritta da un'autrice che si è occupata del film.

La sceneggiatura è stata scritta da Nora e Lilla Zuckerman, già coinvolte nella serie crime "Poker Face". Il creatore di Buffy, Joss Whedon, che è stato accusato di aver abusato del suo potere sul set in diverse occasioni, non è coinvolto.

Dal liceo slapstick al dramma epico

Dopo un film cinematografico fallito nel 1992, Sarah Michelle Gellar fu scritturata per interpretare Buffy al posto dell'originale Buffy Kristy Swanson. La serie televisiva fu lanciata nel 1997 e si trasformò rapidamente in un vero e proprio cult, con Sarah Michelle Gellar che divenne una figura di culto nel ruolo di Buffy l'Ammazzavampiri. La serie è durata sette stagioni. Dopo episodi spesso involontariamente divertenti all'inizio, si è sviluppata un'ambientazione cupa e a volte deprimente, in cui alle surreali minacce dei mostri si sono aggiunti problemi della vita reale e terribili colpi del destino.

Umorismo pungente, drammatici scherzi del destino e cattivi epici hanno creato un mix di horror, fantascienza, dramma e commedia. Per molto tempo è stato impensabile che ci fosse un reboot: la Gellar ha annunciato più volte il suo disinteresse. Ora sembra aver cambiato idea.

Il successo è anche merito delle idee creative

Oltre al mix di serie e agli avversari creativi e talvolta invincibili, la serie si è distinta anche per altri aspetti. Ad esempio, nell'episodio "Hush" (episodio 10, stagione 4), in cui non è stata pronunciata una sola parola. Oppure, naturalmente, "Once more with feeling", uno dei primi episodi musicali di una serie televisiva statunitense.

Entrambi gli scenari sono stati inseriti nei rispettivi episodi in modo tale da avere un senso anche in termini di contenuto. Ad esempio, con i demoni che rubano la voce alle loro vittime o le fanno cantare.

Altri ex membri del cast? Forse

Anche i co-protagonisti della Gellar sono diventati i preferiti dei fan: Charisma Carpenter e David Boreanaz, ad esempio, che in seguito hanno assunto il ruolo di protagonisti nello spin-off di Buffy "Angel". Oppure Willow, la migliore amica di Buffy, che in seguito ha fatto carriera come Michelle, che suonava il flauto in "American Pie", e Lilly in "How I Met Your Mother". Non è ancora chiaro se e chi tornerà nel programma. Tuttavia, secondo quanto riportato dal portale MSN, è probabile che ci saranno almeno delle apparizioni come ospite.

Sei eccitato per una nuova serie di Buffy? Le sette stagioni della serie originale sono disponibili in Svizzera su Disney+; nel frattempo, puoi trovare la mia recensione della serie qui.

Immagine di copertina: 20th Century Fox

