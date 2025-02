Novità e trend 10 1

Attenzione ai fan di "Neverwinter Nights": nuovi contenuti per il gioco di 23 anni fa

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 24.2.2025

A quanto pare, il gioco di culto "Neverwinter Nights" tiene impegnati molti fan ancora oggi. Un game designer e fan del gioco ha sviluppato un'espansione ufficiale. È stata rilasciata pochi giorni fa.

Alcuni giochi sono ancora così popolari tra i fan a distanza di decenni che vengono mantenuti in vita da loro. Tra questi c'è il gioco di ruolo "Neverwinter Nights", uscito nel 2002. È ambientato nel mondo di "Dungeons & Dragons". Il 21 febbraio è stato rilasciato il DLC "Doom of Icewind Dale", che offre dalle 10 alle 15 ore di gioco aggiuntive. Finora il DLC ha ricevuto 15 recensioni su Steam, l'86 percento delle quali positive.

Di cosa parlano il gioco e l'espansione?

"Neverwinter Nights", come il gioco di successo "Baldur's Gate 3" del 2023, si basa sulle regole e sul mondo di "Dungeons & Dragons". Il gioco offre una campagna per giocatore singolo e una modalità multigiocatore. I giocatori creano il proprio personaggio e si immergono nelle avventure e negli intrighi della città di Neverwinter. "Neverwinter Nights" ha rispolverato numerosi premi ed è stato accolto molto bene anche dai fan.

Nel 2018 è stata rilasciata la "Enhanced Edition" del gioco. La nuova versione ha migliorato l'aspetto del vecchio gioco e ha permesso di ottenere risoluzioni più elevate, fino a 4K. I salvataggi della versione originale erano ancora giocabili.

Il nuovo DLC "Doom of Icewind Dale" richiede la "Enhanced Edition" come gioco base. Si svolge nella regione innevata di Icewind Dale. Lì ti risvegli senza ricordi e vieni a sapere che sei stato dato per morto da un potere misterioso. Gradualmente scoprirai che la regione è in pericolo e ti preparerai ad affrontare la minaccia.

Secondo la descrizione del DLC, ci sono 14 aree da esplorare, tra cui diverse città. Ci sono cinque possibili compagni che puoi reclutare. Ci sono anche numerosi nuovi mostri e brani musicali.

Perché è in arrivo un DLC?

"Doom of Icewind Dale" non è un progetto dello studio responsabile di "Neverwinter Nights". Il nuovo contenuto è stato sviluppato da Luke Scull, un grande fan del gioco. Scull è un designer di giochi e autore di fantasy e ha già programmato numerose mod per "Neverwinter Nights", tra cui campagne di storia.

Per il DLC è stata necessaria l'autorizzazione del detentore dei diritti di "Dungeons & Dragons". I diritti d'autore sono detenuti dalla società statunitense "Wizards of the Coast". Che ha dato il suo benestare all'espansione. Si tratta quindi di un sequel ufficiale di "Neverwinter Nights".

Chi acquisterà il DLC sosterrà lo sviluppo di un'altra campagna per il gioco, secondo la descrizione. Si chiama "Le Lame di Netheril" e vuole essere "un'epica continuazione della saga dell'eroe di Neverwinter e una lettera d'amore a 'Neverwinter Nights' e alla sua Community".

Immagine di copertina: Beamdog

