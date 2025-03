Novità e trend 6 1

Atari 2600 My Play Watch: giochi retrò da polso

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 19.3.2025

Uno smartwatch per i giocatori, ma senza funzioni intelligenti: L'Atari 2600 My Play Watch offre quattro classici retrò giocabili, un design nostalgico e un rilevamento fitness di base. Ma non dispone di connettività smartphone e integrazione con le app.

Il tempo vola, ma alcuni giochi restano indimenticati. Con l'Atari 2600 My Play Watch, Atari lancia uno smartwatch che non solo conta i minuti, ma porta anche la storia del gioco al tuo polso. Mentre i moderni smartwatch si fanno pubblicità con il fitness tracking, le notifiche e le funzioni di intelligenza artificiale, Atari punta su un altro punto di forza: la nostalgia.

L'orologio è dotato di quattro giochi che non sono mai stati dimenticati.

L'orologio è dotato di quattro classici giocabili - "Centipede", "Missile Command", "Pong" e "Super Breakout" - e trasforma il polso in una mini sala giochi. Ma quanto c'è di retrò in questo orologio da gioco e a chi è destinato?

Il retrò incontra la tecnologia indossabile

L'Atari 2600 My Play Watch è visivamente ispirato al design iconico della console Atari 2600. La console era nota per il suo sorprendente design nero con una parte frontale in legno. L'orologio si ispira a questo design classico della console, ma presenta un robusto alloggiamento in metallo anziché un aspetto in legno. L'orologio My Play Watch si ispira al design della console Atari 2600.

Il display touchscreen da 2,02 pollici non solo mostra l'ora, ma funge anche da superficie di gioco per i quattro giochi preinstallati. Il tutto viene controllato tramite il touchscreen e una corona rotante che funge da paddle controller: a mio parere, un'intelligente strizzata d'occhio ai controlli analogici dei classici titoli Atari.

Le funzioni di base del fitness tracking insieme alle funzioni di gioco

Oltre alle funzioni di gioco, lo smartwatch dispone di funzioni di base per il fitness come il contapassi, il consumo di calorie e la misurazione della frequenza cardiaca. Mostra l'ora in vari disegni ispirati ad Atari, ma non può essere collegato a uno smartphone: non ci sono notifiche o integrazioni di app.

L'orologio non sarà probabilmente disponibile nel nostro negozio. Puoi invece preordinarlo direttamente dal negozio online Atari al prezzo di 79,99€. La consegna è prevista a partire dal 10 giugno 2025.

Immagine di copertina: Atari

