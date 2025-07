Novità e trend 9 11

Asus presenta quella che probabilmente è la scheda grafica più costosa al mondo - con 5 chili di oro vero

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 15.7.2025

Come se le schede grafiche non costassero già abbastanza: Asus si spinge all'estremo con la RTX 5090D e installa cinque chilogrammi di oro puro.

Se pensavi che i prezzi delle schede grafiche di fascia alta avessero già raggiunto il loro picco, Asus ti dimostrerà che ti sbagli. In occasione della fiera tecnologica Bilibili World 2025 in Cina, il produttore ha svelato un pezzo unico che stupirà anche gli appassionati del lusso: la Asus ROG Astral RTX 5090D, realizzata con cinque chilogrammi di oro a 24 carati.

Un peso massimo tecnico e materiale

La scheda grafica ha un peso totale di 7,24 chilogrammi. Il telaio del radiatore, la piastra posteriore e alcune parti delle alette di raffreddamento sono realizzate in oro massiccio. Asus avrebbe potuto utilizzare la foglia d'oro per gli elementi più fini come i tubi di calore. Il metallo prezioso non è solo visivamente accattivante, ma offre anche un'elevata conducibilità termica: un vantaggio rispetto ai materiali convenzionali come l'alluminio.

La RTX 5090D di Asus non brilla solo visivamente: con cinque chili di oro, il valore del materiale puro è di circa 500.000 dollari USA.

Fonte: @realVictor_M / X

Secondo i prezzi attuali dell'oro, il solo valore materiale è di circa 500.000 dollari USA (circa 460.000 euro o 400.000 franchi svizzeri). Poi c'è la tecnologia: la RTX 5090D si basa sulla normale ROG Astral RTX 5090, dotata di 32 GB di RAM GDDR7, PCIe 5.0 e un boost clock fino a 2,61 GHz. Questa versione costa circa 3000 euro al dettaglio.

Non è prevista la vendita: Una trovata delle pubbliche relazioni o un oggetto d'arte?

Asus non ha ancora annunciato l'intenzione di vendere la RTX 5090D dorata. Si tratta piuttosto di un modello da vetrina progettato per generare attenzione. Si potrebbe pensare a un'asta di beneficenza in un secondo momento o alla fusione dell'oro dopo la fiera. Asus stessa non ha ancora commentato in merito a questo aspetto.

Le reazioni al pezzo unico d'oro sono state contrastanti. Mentre alcuni appassionati di tecnologia ne celebrano il design e la progettazione, altri criticano il lusso eccessivo. In tempi di aumento dei prezzi dell'hardware, l'offerta sembra una presa in giro della realtà di molti giocatori.

Immagine di copertina: Asus

