Asus presenta i primi monitor con Tandem OLED

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 22.8.2025

L'Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W raggiunge probabilmente una luminosità a schermo intero di oltre 300 nit e ha una frequenza di fotogrammi di 540 hertz. Si tratta di un precursore della prossima generazione di monitor OLED.

Alla Gamescom, Asus ha presentato i primi monitor con un pannello OLED in tandem. Il pannello di LG raggiunge una luminosità massima più elevata e si dice che sia meno suscettibile al burn-in. La tecnologia è già utilizzata in altri display, come ad esempio l'M4 iPad Pro o nuovi televisori OLED.

I primi due schermi con Tandem OLED sono l'Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W e l'Asus ROG Strix OLED XG27AQWMG - ehi Asus, i nomi dei tuoi prodotti hanno decisamente superato i limiti della chiarezza. Entrambi hanno una diagonale di 26,5 pollici e una risoluzione di 2560 × 1440 pixel. Le differenze tra i due modelli:

Il PG27AQWP-W ha un design luminoso con un retro trasparente e una frequenza di fotogrammi di 540 hertz. Opzionalmente, è possibile aumentare quest'ultima a 720 hertz, anche se in questo modo la risoluzione si dimezza a 1280 × 720 pixel. Asus ha dotato il monitor di DisplayPort 2.1 UHBR20 per i numerosi fotogrammi al secondo.

ha un design luminoso con un retro trasparente e una frequenza di fotogrammi di 540 hertz. Opzionalmente, è possibile aumentare quest'ultima a 720 hertz, anche se in questo modo la risoluzione si dimezza a 1280 × 720 pixel. Asus ha dotato il monitor di DisplayPort 2.1 UHBR20 per i numerosi fotogrammi al secondo. Il XG27AQWMG è di colore nero, ha un supporto più piccolo, un frame rate fisso di 280 Hz e solo DisplayPort 1.4. Proprio come il fratello, sono presenti anche due porte HDMI 2.1.

Vita più lunga, nero più profondo

Asus afferma che il nuovo pannello dei due monitor è più luminoso del 15% rispetto all'ultima generazione e copre un volume di colori maggiore del 25%. L'ultima generazione WOLED ha raggiunto una luminosità a tutto schermo di 270 nit nelle mie prove. Di conseguenza, i due nuovi modelli dovrebbero raggiungere circa 310 nit - e circa 1400 nit di picco HDR.

L'XG27AQWMG poggia su una base piatta invece del solito treppiede Asus.

Fonte: Asus

Il più grande vantaggio del Tandem OLED per molti è probabilmente la riduzione del rischio di burn-in: Asus dichiara una durata di vita del 60 percento superiore poiché i pannelli si scaldano meno. Anche solo per questo motivo, i due monitor Asus sono probabilmente forieri della prossima generazione. Mi aspetto di vedere presto questa tecnologia anche su schermi più grandi. Un'altra innovazione: mentre i monitor Asus hanno una durata di vita più lunga del 60% grazie al minor surriscaldamento dei pannelli, i due monitor sono probabilmente forieri della prossima generazione.

Un'altra novità: mentre fino a poco tempo fa i monitor WOLED avevano tutti un rivestimento opaco, Asus ha optato per una finitura lucida sui nuovi modelli. «Il produttore la chiama TrueBlack Glossy». Sono rimasto impressionato da questa nuova combinazione quando l'ho vista per la prima volta alla Gamescom: il rivestimento lucido sembra più nitido e brillante della sua controparte opaca. Inoltre, a differenza del QD-OLED, il nero non diventa viola in presenza di molta luce ambientale.

A sinistra, il nuovo Tandem OLED di LG con «TrueBlack Glossy», a destra un pannello QD OLED di Samsung con rivestimento semi-lucido.

Fonte: Samuel Buchmann

Le informazioni ufficiali sui prezzi e sulla disponibilità dei due nuovi monitor sono ancora in sospeso. Si dice che il più economico XG27AQWMG verrà rilasciato nel quarto trimestre del 2025 e costerà 699 dollari. Il prezzo del modello PG27AQWP-W sarà probabilmente a quattro cifre.

Immagine di copertina: Asus

