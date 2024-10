Arrow Lake di Intel è in arrivo questo mese: cosa aspettarsi

I nuovi processori Intel arriveranno a fine mese. Saranno presentati già il 10 ottobre. Ecco cosa si sa finora.

Intel è sotto pressione per muoversi. L'azienda non se la passa bene al momento ed è passata dall'essere il gigante indiscusso dei chip a un candidato all'acquisizione. Non è quindi presuntuoso affermare che il futuro dell'azienda dipende dai nuovi processori Lunar Lake per i notebook e Arrow Lake per i desktop. Questi ultimi dovrebbero essere presentati il 10 ottobre e messi in vendita due settimane dopo

Realizzato presso TSMC con una nuova architettura

Le CPU Arrow Lake presentano una novità nel settore desktop: invece di essere prodotte internamente, i chip saranno prodotti da TSMC. Molto probabilmente verrà utilizzato il processo N3. Il piano originale prevedeva che le CPU provenissero dall'impianto di produzione 20A dell'azienda. Intel sta saltando questo processo perché il successore 18A dovrebbe essere migliore di quanto previsto in precedenza.

È inoltre chiaro che Arrow Lake è un'architettura completamente nuova. Non si sa ancora cosa la caratterizzi nel dettaglio. Intel ne rivelerà sicuramente di più al momento del lancio.

Questi modelli dovrebbero essere i primi

Le novità di Arrow Lake non riguardano solo l'architettura e la produzione, ma anche la denominazione del modello. Invece della quindicesima generazione di Core i, come avveniva con la precedente nomenclatura, la serie si chiama Core Ultra 200. Verranno presentati almeno i seguenti tre modelli in ordine decrescente di prestazioni:

Core Ultra 9 285K

Core Ultra 7 265K

Core Ultra 5 245K

Altri chip della serie Core Ultra 200 dovrebbero seguire l'anno prossimo.

Intel rinuncerà all'hyperthreading nei nuovi processori, per cui il numero di core coinciderà con il numero di thread. Il modello di punta avrà 24 core (8 per le prestazioni e 16 per l'efficienza). Secondo le indiscrezioni, il modello 265K ha quattro core in meno (8 prestazioni e 12 efficienza) e il modello 245K ha ancora 14 core (6 prestazioni e 8 efficienza).

La velocità di clock e il TDT sono stati indicati nel modello 265K.

Le frequenze di clock e il TDP sarebbero inferiori a quelli della 13a e 14a generazione di Core i. Il primo è chiaramente inferiore a 6 GHz. Il modello di punta, in particolare, dovrebbe trarre vantaggio dal TDP più basso, che era il famoso hotspur delle generazioni precedenti.

Le prime prove dovranno mostrare cosa questo significhi per le prestazioni. Secondo un leak, il Core 9 Ultra 285K ha aumentato le sue prestazioni multi-core di circa l'undici percento rispetto al suo predecessore. L'attuale ammiraglia di AMD batte la nuova CPU Intel del dodici percento.

Nuovo socket - ancora una volta

Dopo tre generazioni, di cui una di aggiornamento, Intel ha deciso di ritirare il socket 1700. Il socket LGA 1851 ha il nove percento di pin in più rispetto al suo predecessore. La nuova piattaforma supporterà solo RAM DDR5. Il chipset Z890 dovrebbe anche offrire una migliore connettività, come la Thunderbolt 4 nativa e il supporto esteso a PCIe 5.0 rispetto al suo predecessore.

I processori sembrano promettere bene.

I processori sembrano promettenti. Dopo il lancio deludente della serie Ryzen 9000 di AMD ad agosto, Intel potrebbe segnare dei punti con il Core Ultra 200. Tuttavia, è lecito chiedersi fino a che punto Intel possa recuperare il danno d'immagine. Probabilmente ci vorrà più di una generazione di CPU di successo. Se l'ex gigante dei chip riuscirà a tirarsi fuori dal cappio con i nuovi processori sarà chiaro alla fine del mese.