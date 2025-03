Novità e trend 6 3

Apple si aggiorna (in modo leggero): L'iPad Air riceve un chip M3

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 4.3.2025

Apple ha aggiornato l'iPad Air. L'unica novità è il chip M3, progettato per offrire maggiori prestazioni per quanto riguarda le funzioni AI.

Non è cambiato molto con il nuovo iPad Air dal 2024. Ancora una volta, Apple lo propone con un display da 11 o 13 pollici. Puoi scegliere tra gli stessi quattro colori: Azzurro, giallo, rosa e grigio scuro. L'iPad è solo meglio equipaggiato in termini di prestazioni grazie al chip M3.

L'iPad Air con chip M3. A parte il SoC, non cambia nulla.

Fonte: Apple

Se ti interessa sapere cosa puoi fare con l'iPad Air, il nostro collega David Lee ha provato a fondo la versione dello scorso anno con il chip M2. È rimasto impressionato dalla versione più grande da 13 pollici.

Il chip M3 è abbastanza potente per le funzioni di intelligenza artificiale

Apple sottolinea che le prestazioni del chip M3 sono più adatte alle funzioni di Apple Intelligence. Si tratta del sistema di intelligenza artificiale di Apple, basato su Siri e ChatGPT. Apple Intelligence per iPad può già essere utilizzato con il chip M1 e iPadOS 18.

Si tratta del sistema di intelligenza artificiale di Apple, basato su Siri e ChatGPT.

Secondo Apple, gli strumenti di intelligenza artificiale funzionano fino al 60 percento più velocemente. Tuttavia, il produttore sta confrontando il nuovo iPad Air solo con il modello di due anni fa con il chip M1 e non con l'iPad Air di un anno fa con il chip M2. Secondo il nostro collega Samuel Buchmann, il miglioramento rispetto al chip M2 è di circa il 20 percento. Riporta i dettagli del chip M3 qui.

A cosa servono effettivamente le funzioni AI? Il collega Florian ne ha provate alcune. Nell'app Foto, ad esempio, puoi usare Apple Intelligence per rimuovere gli oggetti da un'immagine o per cercare una foto specifica usando una descrizione. Nell'app Note puoi disegnare uno schizzo veloce e trasformarlo in un'illustrazione accattivante.

Apple ha coinvolto anche ChatGPT come partner AI. Il chatbot può essere utilizzato sull'iPad Air per qualsiasi domanda gratuitamente e senza account.

Le prestazioni per funzioni come lo sketch AI dovrebbero aumentare con il chip M3.

Fonte: Apple

Apple alza la posta anche con gli accessori

Gli accessori per l'iPad Air si stanno mettendo al passo con l'iPad Pro. Apple ha ampliato il trackpad della nuova Magic Keyboard. Inoltre, sono stati aggiunti 14 tasti funzione per accedere rapidamente a volume, luminosità dello schermo e simili. Anche la porta USB-C aggiuntiva sul lato della tastiera è pratica. Si differenzia dalla Magic Keyboard dell'iPad Pro per il colore bianco. Tuttavia, è leggermente più economica della versione nera per iPad Pro.

La nuova Magic Keyboard per iPad Air ha un trackpad e tasti funzione più grandi.

Fonte: Michelle Brändle

L'attuale Apple Pencil Pro può essere utilizzata sull'iPad Air, ma questo era già possibile con il suo predecessore. Offre ancora più possibilità rispetto alla normale Apple Pencil (seconda generazione).

Scopri di più sulla Magic Keyboard e sulla Apple Pencil Pro nella mia recensione dell'iPad Pro (2024):

Prezzo e disponibilità del tablet e degli accessori

L'aggiornamento dell'iPad Air con il chip M3 non è rivoluzionario. Non è ancora chiaro l'impatto che il miglioramento avrà nell'uso quotidiano. Se sei alla ricerca di un successore di un iPad più vecchio, potrebbe comunque essere interessante.

L'iPad Air costa al lancio come l'anno scorso. Il prezzo è di 599 franchi per il modello da 11 pollici e di 799 franchi per il modello da 13 pollici. I dispositivi saranno consegnati a partire da mercoledì 12 marzo.

La Magic Keyboard di colore bianco costerà 269 franchi per il modello da 11 pollici e 299 franchi per il modello da 13 pollici.

Non appena l'iPad Air (M3) e gli accessori saranno disponibili da noi, li elencherò qui.

Immagine di copertina: Apple

