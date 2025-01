Apple rilascia iOS 18.3 e iPadOS 18.3

Opt-out invece di opt-in: l'Intelligenza Apple viene attivata di default con l'aggiornamento a iOS 18.3. Per gli utenti dell'UE, in apparenza cambia poco.

Nuova versione, nuove funzioni? Quasi. iOS 18.3 e iPadOS 18.3 sono arrivati. Apple ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti per i suoi dispositivi mobili. A differenza degli ampi aggiornamenti 18.1 e 18.2, la nuova versione porta poche novità, soprattutto per gli utenti europei. I cambiamenti visibili includono la reintroduzione della funzione di ripetizione nell'app calcolatrice e una nuova immagine di sfondo per celebrare il Mese della Storia Nera.

La funzione di ripetizione era stata introdotta per la prima volta nell'applicazione.

La funzione di ripetizione era stata rimossa in iOS 18, ma è stata reintrodotta in base al feedback degli utenti, secondo quanto dichiarato da Apple. Ora è di nuovo possibile eseguire operazioni ripetute con il tasto uguale.

Se hai un iPhone 16, potresti essere interessato anche al miglioramento dell'intelligenza visiva. Ora puoi aggiungere eventi al tuo calendario direttamente da foto di manifesti o volantini. Questa funzione riconosce automaticamente la data e l'ora dell'evento e lo aggiunge al calendario. Anche la capacità di identificare piante e animali è stata ampliata.

Intelligenza Apple

Una delle modifiche più importanti, tuttavia, non ci riguarda ancora, ma riguarda soprattutto gli utenti statunitensi: Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale dell'azienda, è ora abilitato per impostazione predefinita.

Apple Intelligence include una serie di funzioni basate su modelli di apprendimento automatico, tra cui l'integrazione di ChatGPT per Siri, la creazione di emoji personalizzate, la generazione di immagini e la sintesi delle notifiche. Queste funzioni sono pensate per aiutare gli utenti a utilizzare i loro dispositivi in modo più efficiente e intuitivo.

Nell'UE, Apple Intelligence non è ancora disponibile. Solo gli utenti Mac con lingua di sistema inglese possono accedere all'intelligenza artificiale. Per la Svizzera, funziona il seguente trucco: puoi cambiare la lingua di sistema del tuo iPhone - e quella di Siri - in "English (US)" e poi riavviare lo smartphone. A questo punto potrai avviare la configurazione. Il mio collega Florian può fornirti istruzioni dettagliate.

L'introduzione completa dell'Intelligenza Apple nell'UE dovrebbe avvenire ad aprile con il lancio di iOS 18.4.

Circa 30 vulnerabilità di sicurezza chiuse

Inoltre, iOS 18.3 risolve circa 30 vulnerabilità. Queste includono diverse vulnerabilità in AirPlay che avrebbero potuto consentire agli aggressori di causare crash di sistema inaspettati o di corrompere il processo di archiviazione. Apple ha anche aumentato la sicurezza contro gli attacchi di tipo denial of service.

Puoi installare l'aggiornamento toccando la voce "Generali" nelle impostazioni e poi "Aggiornamento software".