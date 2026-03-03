Novità e trend 16 5

Apple presenta due nuovi monitor

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 3.3.2026

Lo Studio Display è ora disponibile in due versioni. Quella normale rimane praticamente la stessa di prima. Quello migliore offre una qualità d'immagine di alto livello a un prezzo doloroso.

Apple amplia la sua gamma di monitor con due nuovi modelli: uno Studio Display aggiornato e uno Studio Display XDR. Entrambi hanno una diagonale di 27 pollici e una risoluzione 5K. Il modello XDR offre un'impressionante luminosità fino a 2000 nit e si rivolge a un pubblico professionale. Anche il prezzo di almeno 2899 franchi o 3499 euro è in linea con questo obiettivo.

Normale Studio Display: poche novità

Lo Studio Display normale continua ad affidarsi a un pannello IPS con 5120 × 2880 pixel, spazio colore P3 e luminosità di 600 nit. Il frame rate è ancora di 60 hertz e Apple ha rinunciato al Mini-LED con local dimming. Questo è deludente se si considera il prezzo invariato di 1399 franchi o 1699 euro.

Nei normali Studio Display, Apple utilizza ancora il pannello LG UltraFine 5K del 2016.

Fonte: Apple

Per quanto riguarda il prezzo: se vuoi la superficie opaca del display Apple («vetro nanotessuto»), dovrai pagare altri 300 franchi o euro. Anche il supporto regolabile in altezza costa 250 franchi o euro in più. In totale, puoi quindi spendere fino a 2049 franchi o 2399 euro. Per un monitor con una tecnologia di visualizzazione che risale a circa dieci anni fa.

Le novità principali sono rappresentate dal fatto che il monitor è stato progettato per essere utilizzato in modo da non essere mai utilizzato.

Le principali novità riguardano le connessioni. Invece di Thunderbolt 3, Apple utilizza due porte Thunderbolt 5 e due porte USB-C aggiuntive. Questo permette di collegare in serie fino a quattro schermi da studio o di collegare periferiche veloci. Tuttavia, non troverai HDMI o DisplayPort. La fotocamera da 12 megapixel continua a supportare il Centre Stage e dispone anche di Desk View. Secondo Apple, sei altoparlanti composti da quattro woofer e due tweeter dovrebbero garantire il 30 percento di bassi in più rispetto al modello precedente.

Le connessioni rimangono minimaliste. Due delle porte ora supportano Thunderbolt 5.

Fonte: Apple

Studio Display XDR: mini LED e 120 hertz

Le innovazioni dello Studio Display XDR sono decisamente maggiori. Si basa su una mini retroilluminazione a LED con 2304 zone di oscuramento locale. Questo permette al monitor di raggiungere fino a 1000 nits in SDR e 2000 nits di luminosità di picco in HDR. Apple sottolinea inoltre nella sua descrizione di aver praticamente eliminato gli effetti di alone «» . Le specifiche e il presunto blooming minimo assomigliano in modo sospetto al pannello che LG ha mostrato al CES nel modello 27GM950B - ma con «solo» 1250 nits di luminosità di picco.

Novità e trend LG presenta i suoi monitor da gioco per il 2026 di Samuel Buchmann

Lo Studio Display XDR è anche il primo monitor Apple a supportare il frame rate adattivo ProMotion fino a 120 hertz. Sono presenti modalità di riferimento per gli spazi colore DCI-P3 e AdobeRGB. Apple non specifica esattamente quanto sia alta la copertura. Per lo spazio colore HDR Rec.2020, Cupertino parla di oltre l'80%, che è molto. Le connessioni sono identiche a quelle del normale Studio Display: due porte USB-C con supporto per Thunderbolt 5 (120 Gbit/s) e due porte USB-C da 10 Gbit/s.

Lo Studio Display XDR dovrebbe essere adatto ad applicazioni professionali come l'editing di immagini.

Fonte: Apple

Lo Studio Display XDR può essere equipaggiato opzionalmente con un vetro nano-testurizzato. Il prezzo aumenta da 2899 a 3199 franchi o da 3499 a 3799 euro. Almeno il supporto regolabile in altezza è di serie. I preordini inizieranno il 4 marzo e i nuovi Studio Display saranno consegnati a partire dall'11 marzo.

Immagine di copertina: Apple

Mi piace questo articolo! A 16 persone piace questo articolo







