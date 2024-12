Apple avrebbe monitorato gli iPhone dei suoi dipendenti

Un dipendente di Apple ha intentato una causa presso un tribunale californiano. Sostiene che l'azienda sta incoraggiando i dipendenti a dare alla società l'accesso agli smartphone privati e agli account iCloud.

Apple ama pubblicizzare l'importanza della protezione dei dati. Ad esempio, l'iPhone memorizza molte informazioni crittografate sul dispositivo, in modo che nemmeno Apple stessa possa accedervi. Tuttavia, un dipendente accusa l'azienda di non fare lo stesso per gli smartphone dei dipendenti.

Amar Bhakta lavora per Apple come Digital Ad Tech Operations Manager dal 2020. Lunedì ha intentato una causa alla Corte Suprema della California sostenendo che Apple sta accedendo agli iPhone dei suoi dipendenti. Secondo la causa, l'azienda cerca e-mail, foto, video, appunti e altre informazioni collegate a un dispositivo gestito da Apple.

Per i dipendenti, l'ecosistema Apple non è un giardino con un muro. È il cortile di una prigione. Avvocato Amar Bhakta

I dipendenti hanno diritto a un telefono cellulare aziendale ufficiale. Tuttavia, secondo Bhakta, sono incoraggiati a utilizzare il loro smartphone privato per lavoro. Questo viene necessariamente gestito dal software interno di Apple. Il querelante sostiene che i dipendenti condividono anche il loro account iCloud personale con l'azienda.

Secondo la causa, le politiche aziendali di Apple violano la legge californiana perché i dipendenti devono acconsentire alla sorveglianza fisica ed elettronica. In alcuni casi, i "locali aziendali" includono anche l'ufficio di casa. "Per i dipendenti, l'ecosistema Apple non è un giardino con un muro", si legge nell'accusa. "È il cortile di una prigione. Un panopticon in cui i dipendenti sono costantemente esposti all'occhio onnisciente di Apple sia in servizio che fuori servizio".

Apple respinge le accuse

Il produttore di iPhone nega a "The Verge" di aver violato la legge. Il portavoce dell'azienda Josh Rosenstock scrive: "In Apple ci concentriamo sulla costruzione dei migliori prodotti e servizi al mondo e lavoriamo per proteggere le invenzioni dei nostri team per i nostri clienti."

Neghiamo con forza queste accuse e crediamo che siano infondate. Portavoce di Apple Josh Rosenstock

Rosenstock respinge esplicitamente le ulteriori accuse di Bhakta secondo cui Apple starebbe limitando la libertà di parola dei suoi dipendenti: "Ogni dipendente ha il diritto di parlare dei propri salari, orari e condizioni di lavoro. Questo fa parte della nostra politica aziendale, sulla quale tutti i dipendenti ricevono una formazione annuale. Respingiamo con fermezza queste accuse e le consideriamo infondate".

Non è la prima volta che i dipendenti fanno accuse di sorveglianza ad Apple. Nel 2021 Jacob Preston ha raccontato a "The Verge" di pratiche simili a quelle descritte da Amar Bhakta nella sua causa.