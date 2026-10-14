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App tramite comando testuale: Google porta il Vibe-Coding nel Play Store

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 14.10.2026

Il Play Store di Google sta ricevendo un'ampia revisione. La novità più importante è l'integrazione di software generato dall'IA proveniente direttamente dal laboratorio di sviluppo IA di Google all'interno dell'App Store.

Programmatori e sviluppatori guarderanno probabilmente alle notizie di questi giorni con una certa preoccupazione. Grandi aziende come Epic Games annunciano di fare sempre più affidamento sull'IA per la programmazione del proprio software. Oppure presentano servizi in cui gli utenti possono semplicemente creare le proprie app e i propri giochi tramite prompt.

Google è in prima linea: dopo l'annuncio di Playground, una piattaforma per il vibe-coding di giochi per browser, arriva ora la possibilità di pubblicare il proprio software generato dall'IA come app Android sul Play Store.

L'app viene creata nell'ambiente di sviluppo IA basato su browser di Google, «Google AI Studio». Bastano semplici prompt con cui descrivere le funzioni desiderate. Dopo pochi minuti, Google AI Studio ti presenterà una descrizione delle funzionalità e l'interfaccia utente del software programmato.

La possibilità di caricarle direttamente su Google Play parte da oggi per gli utenti maggiorenni negli Stati Uniti e in altre «regioni selezionate». In Germania, il vibe-coding sta già fornendo risultati sorprendenti, ma la pubblicazione come app Android non è ancora disponibile.

Le app create rimangono private, quindi non compaiono nel catalogo del Play Store. Nei prossimi mesi verrà aggiunta la possibilità di condividere le app con amici e familiari. Se desideri rendere l'app effettivamente disponibile al grande pubblico, devi aggiornare il tuo account Google a un account sviluppatore e la tua app dovrà superare il controllo di qualità richiesto da Google prima della pubblicazione.

L'IA aiuta a trovare le app giuste nello store

Dopo questa esperienza, gli altri adattamenti annunciati per il Google Play Store sembrano poca cosa. L'obiettivo principale è trovare esattamente l'app che stai cercando. Invece di un termine di ricerca, è possibile descrivere le funzioni desiderate e l'IA fornirà le app più adatte. A tal fine, Gemini non controlla solo le descrizioni delle app, ma anche le recensioni degli utenti. È anche possibile un confronto diretto con altre app.

Se ti piace giocare ai giochi per dispositivi mobili, Google Play conosce il tuo cosiddetto «Gaming DNA»: lo store sa cosa ti piace giocare e come. Anche le tue valutazioni dei giochi confluiscono nella valutazione. Per i giochi suggeriti, puoi specificare ulteriori preferenze, ad esempio sui generi preferiti, stili grafici, se online o offline, o con e senza amici. Questa nuova funzione «Game Finder» è disponibile da ora per gli utenti negli Stati Uniti.

Anche i tag sono stati migliorati: ci saranno più opzioni di filtro per restringere i risultati di ricerca. Gli appassionati di sport potranno seguire le loro leghe preferite su nuove pagine tematiche e vedere lì le app e i servizi di streaming correlati. Se utilizzi l'app Gemini, in futuro potrebbe anche accadere che Gemini colleghi i contenuti del Play Store direttamente nella conversazione.

Inoltre, Google Play dovrebbe trasformarsi sempre più in una piattaforma comunitaria. Potrai seguire altri utenti, creare liste di consigli e anche partecipare a piccole competizioni. Questo suona molto simile all'annuncio di Playground di pochi giorni fa.

Immagine di copertina: Google

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