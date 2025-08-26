Novità e trend 11 25

Android: Google limita il sideloading da app store alternativi

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 26.8.2025

Dal prossimo anno, Google limiterà il sideloading da app store alternativi. Il motivo è la sicurezza.

Da marzo 2026, Google introdurrà nuove regole per le applicazioni Android. Da quel momento in poi, potrai installare solo applicazioni i cui sviluppatori hanno registrato e firmato ufficialmente le loro applicazioni. L'opzione di caricare programmi anonimi sul tuo dispositivo scomparirà definitivamente.

Perché Google sta facendo questo?

Google spiega che questa procedura ha lo scopo di proteggere gli utenti dal malware. Senza account di sviluppatori anonimi, è più difficile per i criminali diffondere software dannoso. In futuro, gli aggressori dovranno appropriarsi di un account esistente o lavorare con identità rubate, il che è molto più complesso.

Gli store di terze parti come F-Droid saranno presto soggetti a regole più severe.

Fonte: F-Droid

Cosa significa per te?

La normativa è in vigore nel Play Store ufficiale dal 2023. Per i normali utenti degli store di terze parti, le cose cambieranno solo a partire da marzo 2026: le app senza editori registrati non potranno più essere installate da quel momento in poi.

Se invece vuoi fornire tu stesso un'app al di fuori del Play Store, le cose saranno più complicate. Perché non c'è modo di evitare la nuova console per gli sviluppatori. Dovrai inserire i tuoi dati personali: Nome, indirizzo, numero di telefono e un indirizzo e-mail valido. Google richiede anche delle prove, come fatture o documenti d'identità. Se gestisci un'azienda, avrai bisogno anche di un cosiddetto numero DUNS in modo da poter identificare chiaramente te o la tua azienda. Puoi ottenere questo numero gratuitamente, ma il suo rilascio può richiedere diverse settimane. Sono escluse le pubblicazioni anonime o pseudonime. I telefoni Android che funzionano senza i servizi Google non sono interessati.

I cambiamenti arriveranno passo dopo passo

Google sta introducendo questo cambiamento in più fasi. Nell'ottobre 2025 inizierà una fase di test con sviluppatori selezionati. A partire da marzo 2026, il nuovo obbligo sarà applicato in tutto il mondo, ma non ovunque nello stesso momento. In paesi come il Brasile, l'Indonesia, Singapore e la Thailandia, la regola si applicherà a partire da settembre 2026, mentre in altre regioni non si applicherà prima del 2027. Se poi provi a installare un'app non registrata, riceverai un messaggio di errore. Non ti saranno d'aiuto né gli app store alternativi né il sideloading manuale se l'app non è registrata.

Immagine di copertina: Shutterstock

