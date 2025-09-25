Novità e trend 8 7

Android arriva sul portatile: Google offre la prospettiva di una nuova piattaforma

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 25.9.2025

Google porta Android sul portatile. Verrà creata una nuova piattaforma - con Gemini, aspirazioni produttive e probabilmente anche hardware Snapdragon.

Quello che si prospettava da tempo è ora ufficiale: Android sta arrivando sul PC. Sameer Samat, presidente dell'ecosistema Android di Google, ha annunciato una nuova strategia per la piattaforma al Snapdragon Summit. Chrome OS rimarrà, ma per la prima volta Android seguirà l'esempio e diventerà la base tecnica di una nuova piattaforma per PC.

Stiamo combinando le tecnologie di Chrome OS e Android. In questo modo, stiamo portando tutti i progressi dell'intelligenza artificiale e della produttività direttamente sul computer portatile. Sameer Samat, Präsident des Android-Ökosystems bei Google, auf dem Snapdragon Summit 2025.

La nuova piattaforma dovrebbe essere lanciata su dispositivi con chip Snapdragon X, gli stessi SoC che alimentano i nuovi PC Copilot+ di Microsoft. Qualcomm promette niente meno che una nuova classe di efficienza. Anche se non ci sono conferme dirette, la cornice dell'annuncio parla chiaro.

L'idea non è del tutto nuova. Già nel 2016 Google aveva annunciato l'intenzione di portare le app Android sui Chromebook, all'epoca tramite il Play Store. A questo sono seguiti passi tecnici come ARC++ e ARCVM, che hanno permesso alle app Android di essere eseguite in container su Chrome OS. La visione di una piattaforma comune c'era, ma non è mai stata realizzata appieno. Ora Android è destinato a diventare per la prima volta la base per gli schermi di grandi dimensioni, non come strato di applicazioni, ma come fondamenta.

Stiamo fondamentalmente rielaborando la tecnologia Chrome OS per Android. Non vediamo l'ora di collegarci l'anno prossimo. Sameer Samat, Präsident des Android-Ökosystems bei Google, auf dem Snapdragon Summit 2025.

Google sta parlando di un «rebaselining» della piattaforma - in altre parole, un reboot tecnico. Android diventerà la base del lavoro produttivo, con Gemini come assistente personale, la gestione delle finestre, il supporto di monitor esterni e l'integrazione di app native. Questo non solo dovrebbe sostituire gli emulatori, ma anche creare un ambiente Android a tutti gli effetti per il computer portatile.

Non è stato detto se Google stessa presenterà un laptop Pixel. Ciò che è chiaro è che la nuova piattaforma non sarà esclusiva. Google parla di un approccio ecosistemico a cui potrebbero partecipare anche produttori come Lenovo, Acer, Asus e HP.

Vogliamo che il tuo assistente personale funzioni senza problemi su tutti i tuoi dispositivi, dallo smartphone al laptop. Sameer Samat, Präsident des Android-Ökosystems bei Google, auf dem Snapdragon Summit 2025.

Non c'è ancora un calendario concreto. Il lancio sul mercato è probabilmente realistico per il 2026 al più presto, insieme alla prossima generazione di Snapdragon.

Immagine di copertina: Shutterstock

