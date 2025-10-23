Novità e trend 13 4

Anatre con mitragliatrici: "Fuga da Duckov" conquista Steam

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 23.10.2025

"Escape from Duckov" è il nuovo successo indie su Steam. Parodia il genere degli sparatutto a estrazione con simpatiche anatre armate di tutto punto.

Le papere sono in libertà su Steam: ancora una volta, uno studio indie è riuscito a creare clamore con un gioco stravagante. In «Escape from Duckov», equipaggia un'anatra con armi fino al becco e usale per farti strada tra i nemici che vogliono colpire le tue ali tozze. Il tuo obiettivo: lasciare il tuo pianeta natale a forma di uovo prima che venga distrutto.

Le recensioni su Steam dimostrano che dietro la veste umoristica si nasconde anche un buon gameplay. Su circa 12.500 recensioni, il 96 percento sono positive.

Di cosa parla «Escape from Duckov»?

Se il nome «Escape from Duckov» ti suona vagamente familiare, hai ragione. Si tratta di una parodia dello sparatutto PvP in prima persona «Escape from Tarkov», noto per la dura lotta per il bottino e la sua ripida curva di apprendimento. La serietà militare del suo modello di riferimento viene presa in giro «Escape from Duckov» con la sua grafica simpatica, l'ambientazione assurda con anatre armate e tanto umorismo.

Crei il tuo personaggio e ti ritrovi in un mondo post-apocalittico. Il tuo quartier generale e rifugio è un bunker, da cui puoi esplorare il mondo con una visuale dall'alto. L'obiettivo è raccogliere il maggior numero possibile di bottini dalle zone pericolose e riportarli al bunker.

Così potrai equipaggiare la tua anatra con equipaggiamenti migliori e attributi più forti per trasformare più velocemente i polli nemici in anatre arrosto (sì, davvero!). Usa i materiali che raccogli per ampliare il tuo bunker. L'obiettivo della campagna è quello di costruire un razzo e usarlo per lasciare il mondo delle uova.

Incontrerai anche personaggi stravaganti nel mondo e completerai delle missioni. Secondo la descrizione, «Escape from Duckov» offre un tempo di gioco totale di circa 50 ore per ogni playthrough. Il valore di rigiocabilità è elevato perché il mondo di gioco, i nemici e il bottino cambiano continuamente. A differenza di «Tarkov», tuttavia, «Duckov» è un gioco esclusivamente per giocatore singolo.

Perché «Escape from Duckov» è stato accolto così bene?

La ragione più importante è che il gioco è divertente. Le spedizioni attraverso il mondo dovrebbero essere pericolose: Se non stai attento o se sei sfortunato, perdi il bottino che hai raccolto. Questo crea eccitazione e un senso di ricompensa quando riesci a salvare il bottino nel tuo bunker.

Le battaglie sono progettate per darti libertà tattica grazie all'enorme selezione di armi e alla possibilità di cercare copertura. Anche il sistema di costruzione del bunker e di modding delle armi dovrebbe essere sofisticato e divertente. Gli accattivanti meccanismi di estrazione possono essere sperimentati anche senza lo stress e la pressione di un classico sparatutto PvP. Questo rende «Escape from Duckov» più rilassante.

Il gioco ha anche un prezzo ragionevole. Costa regolarmente circa 18 euro o 15 franchi su Steam. Attualmente è disponibile anche a un prezzo di lancio scontato.

Anche il supporto alle mod è ben accolto dai giocatori. Il Team Soda ha annunciato che avrebbe promosso le mod della Community. Questo rende ancora più facile personalizzare il gioco secondo i propri desideri.

In sintesi, «Escape from Duckov» è così popolare perché è un buon gioco con un gameplay accessibile ma entusiasmante e una buona dose di umorismo. È accessibile e può essere ampliato con le mod. Il successo del gioco è quindi ben meritato.

Immagine di copertina: Team Soda

