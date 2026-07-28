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Amazon vuole colmare le lacune di copertura con Internet satellitare dallo spazio

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 28.7.2026

Con il nuovo servizio Amazon Leo D2D, il gigante online intende portare la ricezione satellitare direttamente sugli smartphone tradizionali. In questo modo, vuole competere con SpaceX, che domina il mercato da anni.

Il rivenditore online statunitense Amazon annuncia un nuovo servizio per internet satellitare: Amazon Leo D2D. Si tratta di un'estensione della rete satellitare Amazon Leo, paragonabile a Starlink di SpaceX, che è ancora in fase di costruzione con attualmente 396 satelliti (a luglio 2026).

Amazon Leo D2D dovrebbe consentire ai normali dispositivi mobili di utilizzare servizi voce, messaggi, dati e di emergenza via satellite. D2D significa «Direct to Device» e sta per la comunicazione diretta tra satellite e dispositivo tramite frequenze radio dedicate nelle bande L e S. I satelliti fungono quindi da «ripetitori mobili volanti», non è necessario un terminale utente come per Starlink e Amazon Leo.

Con questo, Amazon intende colmare le lacune di copertura nelle regioni remote. A partire dal 2028, Amazon intende lanciare fino a 5105 satelliti aggiuntivi solo per questo servizio in cinque orbite terrestri tra 510 e 580 chilometri di altitudine. Per Amazon Leo stesso sono previsti fino a circa 7800 satelliti.

Con Amazon Leo D2D, l'azienda vuole raggiungere la concorrenza di SpaceX: SpaceX ha avuto successo commerciale con Starlink per anni e dal 2025 offre anche un servizio satellite-smartphone con «Starlink Direct to Cell».

Novità e trend Direct to Cell: Starlink lancia i primi satelliti per le comunicazioni mobili Jan Johannsen 20 like 20 3 commenti 3

Amazon ha acquisito l'infrastruttura consolidata

Amazon Leo D2D è possibile grazie all'acquisizione del fornitore MSS Globalstar annunciata nell'aprile 2026. MSS sta per Mobile Satellite Services. Globalstar è considerato un pioniere nel campo delle comunicazioni satellitari mobili: l'azienda gestisce attualmente 24 satelliti propri e possiede le necessarie frequenze MSS con licenza mondiale, nonché le autorizzazioni normative in vari paesi. Tra l'altro, Apple utilizza i satelliti Globalstar per le chiamate di emergenza, i messaggi satellitari sull'iPhone e «Dov'è» via satellite.

Secondo Amazon, esiste già un accordo con Apple per fornire il nuovo servizio satellitare per «modelli di iPhone e Apple Watch supportati». È prevista anche una collaborazione con altri produttori di dispositivi. I requisiti tecnici che Amazon Leo D2D impone ai dispositivi sono finora sconosciuti. Amazon collabora anche con vari operatori di telefonia mobile in tutto il mondo, tra cui Vodafone.

Attualmente, Amazon Leo D2D è ancora in fase di pianificazione. L'azienda dichiara di aver presentato una domanda alla Federal Communications Commission (FCC), l'autorità di regolamentazione statunitense.

Immagine di copertina: Amazon

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