Amazon racconta la storia degli inizi di Harry Bosch

Prima di diventare un investigatore intransigente, Harry Bosch era un poliziotto di quartiere in una Los Angeles distrutta. Il nuovo prequel "Start of Watch" fa luce sulle origini morali del personaggio cult.

Il mondo di «Bosch» continua a crescere. Con «Bosch: Start of Watch», MGM+ ha annunciato una nuova serie che fa luce sulle origini del leggendario investigatore della polizia di Los Angeles Harry Bosch. MGM+ è un canale aggiuntivo gestito da Amazon all'interno di Prime Video,

Il ruolo principale è interpretato da Cameron Monaghan, noto per «Shameless» e «Gotham». La serie è ambientata nel 1991 e mostra Bosch agli esordi come agente di pattuglia, molto prima di doversi affermare come investigatore intransigente in un corpo di polizia pieno di diffidenza e di zone d'ombra morali.

Uno sguardo indietro alla Los Angeles dei primi anni '90

Nel mezzo della crescente sfiducia, delle tensioni razziali e dell'incertezza politica, il ventiseienne Bosch cerca di trovare il suo posto. Concentrandosi su quest'epoca, la serie ci ricorda anche quanto i conflitti dell'epoca siano strettamente legati ai dibattiti sociali di oggi.

Il giovane poliziotto viene coinvolto in una serie di indagini che lo mettono presto a confronto con i limiti della propria moralità. Quello che all'inizio è un incarico di routine si trasforma in un caso che mette alla prova il senso di giustizia e di lealtà di Bosch e getta le basi per la sua futura carriera.

Cameron Monaghan nei panni del giovane Bosch

Con Cameron Monaghan, il ruolo è interpretato da un attore che ha già dimostrato più volte di saper incarnare in modo convincente personaggi complessi e ambivalenti. Dopo le sue apparizioni in «Shameless» e «Gotham», Monaghan porta con sé un'energia cruda ma vulnerabile che si adatta perfettamente a un Harry Bosch inesperto e idealista.

A fianco di Cameron Monaghan c'è Cameron Monaghan.

Al suo fianco, Omari Hardwick («Power») interpreta l'esperto agente Eli Bridges. Un personaggio sviluppato appositamente per la serie. Bridges funge da mentore, ma anche da antitesi: un agente di polizia che ha imparato da tempo che legge e giustizia non sono sempre la stessa cosa a Los Angeles. Secondo i produttori, la loro interazione dovrebbe diventare il fulcro emotivo della serie.

Il coinvolgimento di Michael Connelly

«Bosch: Start of Watch» non si basa direttamente su uno dei romanzi di Michael Connelly. Si tratta invece di una storia originale che si basa su allusioni e flashback presenti nei libri. Connelly descrive il progetto come «territorio inesplorato del personaggio»: in altre parole, un nuovo spazio narrativo progettato per mostrare come il giovane Bosch sia diventato l'uomo che gli spettatori conoscono nelle storie successive.

La serie è stata sviluppata da Tom Bernardo e Brian Anthony, già coinvolti in «Bosch: Legacy». Bernardo assumerà il ruolo di showrunner, mentre Connelly lavorerà con loro alla realizzazione come produttore esecutivo. Start of Watch sarà prodotta da Fabel Entertainment, con il supporto di Hieronymus Pictures e MGM+ Studios.

Il team rimane quindi fedele alla serie.

Il team rimane quindi fedele al DNA creativo delle produzioni precedenti: «Start of Watch» intende mantenere il tono realistico e concreto dei suoi predecessori, aprendo al contempo nuove sfaccettature narrative. Invece di immagini patinate e colpi di scena esagerati, l'attenzione si concentra ancora una volta sulla tensione tra moralità, giustizia e senso del dovere personale, ancorata alla suggestiva Los Angeles dei primi anni '90.

Il crescente universo di «Bosch»

Con «Bosch: Start of Watch», nasce la quarta serie del cosmo in continua crescita «Bosch». Dopo la serie originale Bosch (2014-2021), il suo successore «Bosch: Legacy» (2022-2025) e la serie spin-off «Ballard» con Maggie Q, che è stata lanciata nel 2025 ed è già stata rinnovata per una seconda stagione, Amazon sta facendo un passo indietro verso le sue origini.

Non è ancora stata annunciata da Amazon una data di inizio precisa, ma la produzione dovrebbe iniziare nel 2026. Colpisce il fatto che «Bosch: Start of Watch» non verrà distribuito su Prime Video, ma esclusivamente sul canale aggiuntivo MGM+, che appartiene ad Amazon. In Germania, il canale costa 4,99 euro al mese e può essere prenotato solo dagli abbonati Prime.

